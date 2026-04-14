Todenbüttel schluckt späten Ausgleich – Nur 1:1 in Friedrichskoog

Trainer Eike Schneider (Todenbüttel). – Foto: Olaf Wegerich

Im Duell der Aufsteiger zeigte sich der SV GW Todenbüttel beim TSV Friedrichskoog nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen stark verbessert und konnte beim 1:1 (1:0) zumindest einen Punkt von der Nordseeküste entführen. Dabei wäre für die Mannschaft von Trainer Eike Schneider ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen, denn nach der frühen Führung durch einen Kopfballtreffer von Julian Lewin (16.) kassierte die seit neun Spielen sieglose Mannschaft in der Nachspielzeit durch Magnus Urthel (90+6) noch den völlig unnötigen Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nach der Punkteteilung bleibt Todenbüttel weiter auf dem 12. Platz.

Der Plan von Gästecoach Eike Schneider, tief zu stehen und auf Umschaltmomente zu setzen, funktionierte über weite Strecken gut, weil es den Gastgebern an Durchschlagskraft und Entschlossenheit fehlte. Zudem verteidigten die Gäste leidenschaftlich und wollten endlich ihre schwarze Serie beenden.

Dabei war Todenbüttel bereits in der Anfangsphase zum Improvisieren gezwungen, denn Ole Hansen musste frühzeitig wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Für ihn kam Leif Karstens, dem sein Coach „ein Bombenspiel“ bescheinigte. In der zweiten Hälfte wusste die Mannschaft von Trainer Eike Schneider nur noch bedingt zu überzeugen und war oft nicht gefährlich und entschlossen genug. Zudem hatte Todenbüttel großes Glück, dass die Gastgeber bei einem Freistoß nur die Latte trafen.