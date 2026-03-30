Todenbüttel kassiert bittere 2:3 Heimpleite gegen Wilster

In einem guten Verbandsligaspiel übernahmen zunächst die Gäste aus Wilster die Initiative und waren vor allem bei Eckbällen brandgefährlich. Dabei zeigten sich die Gastgeber diesmal deutlich kompakter, als es noch in Wasbek der Fall war.

Mit etwas Glück hätten die Hausherren bei einer Eins-gegen-eins-Situation – gut vorbereitet von Ole Hansen – als Lasse Holling am Gästetorhüter Tim Granow scheiterte, sogar schon früh in Führung gehen können.

Danach ist in einer insgesamt sehr ausgeglichenen ersten Hälfte mit einem leichten Chancenplus für die Gastgeber kaum ein Unterschied zwischen dem Spitzenteam aus Wilster und dem Aufsteiger aus Todenbüttel zu erkennen.

Doch dann schlagen die zuletzt oft so glücklos agierenden Gastgeber mit einem Doppelschlag kurz vor und unmittelbar nach dem Seitenwechsel eiskalt zu.

Todenbüttel mit Doppelschlag – Lüdtke und Zauter treffen

Nach einem Einwurf ist Maximilian Lüdtke (45.) zur Stelle und bringt Todenbüttel unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung.

Direkt nach dem Wiederanpfiff gelingt es Fenn-Ole Zauter (46.), sogar einen zweiten Treffer für die Gastgeber nachzulegen. „Beim ersten Tor hatten wir einen Fehler im Aufbau und beim zweiten Treffer für die Heimmannschaft hatten wir ein Abstimmungsproblem bei einer Flanke“, sagte Gästetrainer Andre Wiechmann zur Entstehung der beiden Gegentore.

Artchakov mit dem Anschlusstreffer

Doch der neue Tabellendritte – der von der 0:2-Niederlage des SV Wasbek beim SV BW Wesselburen profitierte – zeigte sich in der zweiten Hälfte deutlich zielstrebiger und entschlossener. In der 54. Minute köpfte Islam Artchakov nach einem Freistoß von Felix Schlüter den Anschlusstreffer.

Lüdtke sieht Ampelkarte – Trainer nimmt Schuld auf sich

Dann die aus Sicht der Gastgeber das Spiel maßgeblich beeinflussende Situation: „Maxi“ Lüdtke wurde nach wiederholtem Foulspiel von Schiedsrichter Jonas Rood mit einer Ampelkarte des Feldes verwiesen, und es kam zu einem Kommunikationsproblem zwischen Trainer und Mannschaft.