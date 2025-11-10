Todenbüttel beendet Sieglosserie mit 3:0 gegen Audorf

Vor 147 Zuschauern am Freitagabend unter Flutlicht erwischten die hoch motivierten Gastgeber den perfekten Start. Nach zuletzt elf Gegentoren in zwei Ligaspielen wollte sich die Mannschaft von Trainer Eike Schneider vor eigenem Publikum unbedingt rehabilitieren. Brisanz am Rande: Beide Trainer sind gut befreundet, und Schneider hatte selbst unter Steltner gespielt.

Frühe Tore geben die Richtung vor

Vor allem der Matchplan der Gastgeber, sich auf die Audorfer unter Trainer Norman Bock einzustellen, war damit hinfällig. So war Schneider gezwungen zu improvisieren und einige Umstellungen vorzunehmen. Doch das gelang mehr als optimal mit zwei frühen Toren, die die Richtung vorgaben und die kriselnden Audorfer früh ins Hintertreffen brachten.

Doppelschlag durch Holling und Breiholz

Bereits nach vier Minuten konnten die Gastgeber mit dem frühen 1:0 durch Lasse Holling (4.) in Führung gehen. Drei Minuten später lag der Ball erneut im Netz der Audorfer, die – anstatt zu mauern, wie Schneider es erwartet hatte – sehr offen standen und viel anboten.

Diesmal traf Claas Breiholz (7.), der von Schneider aus der Innenverteidigung auf die Zehn beordert wurde und bereits am ersten Tor als Vorbereiter maßgeblich beteiligt war. Auch so führte er seinen neuen Part zur vollsten Zufriedenheit aus und wurde vom Todenbütteler Coach als „Man of the Match“ geadelt.

Audorf steckt nicht auf

Doch trotz der zwei frühen Gegentore ließen sich die Audorfer nicht entmutigen und kamen immer wieder mit viel Dampf und Emotionen, ließen es aber im letzten Drittel an Torgefahr vermissen.