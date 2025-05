Neun Landesliga-Siege am Stück: Dem SC Luhe-Wildenau dürfte es an Selbstvertrauen nicht mangeln. – Foto: Oliver Bartosch

»Tod oder Überleben« für Luhe-Wildenau, Gebenbach & Ammerthal Relegation zur Bayernliga - 1. Runde - Hinspiele: Das 5:1 spielt beim Lokalderby keine Rolle mehr +++ Wildenauer freuen sich aufs Kräftemessen mit Unterhaching II

Es steht viel auf dem Spiel. Tobias Rösl formuliert es treffend: „Es gibt nichts mehr zu reden. Es geht um Tod oder Überleben“, sagt der Trainer der DJK Ammerthal vor der am Mittwoch beginnenden Relegation zur Bayernliga. Rösls Mannschaft trifft in der ersten Runde ausgerechnet auf den Landkreisrivalen DJK Gebenbach. Eine der beiden Mannschaften muss sicher absteigen, weil nur der Sieger nach Hin- und Rückspiel im Rennen um den Bayernliga-Erhalt bleibt. Das erste Duell steigt am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Gebenbach, das Re-Match am Samstag um 16 Uhr in Ammerthal.



Zeitgleich geht es am Mittwochabend auch im Michael-Höhbauer-Stadion zur Sache. Dort empfängt der SC Luhe-Wildenau als Vizemeister der Landesliga Mitte mit der SpVgg Unterhaching II einen klangvollen Namen. Schon jetzt ist es ein Highlight der Vereinsgeschichte. Die Nordoberpfälzer wollen den Grundstock fürs Weiterkommen legen. In der zweiten Relegationsrunde (28. und 31. Mai) ermitteln die Sieger dieser beiden Duelle der Gruppe „Mitte“ den einen künftigen Bayernligisten.



„Auch wenn wir anfangs etwas überrascht über das Los waren“, gibt Benjamin Urban zu, „freuen wir uns jetzt umso mehr auf die beiden Spiele gegen die zweite Mannschaft aus Unterhaching“, sagt der Spielertrainer des SC Luhe-Wildenau. Dass die Münchner Vorstädter in die ansonsten reine Oberpfalz-Gruppe rutschten, hat den Grund, dass fünf südbayerische Teams relegieren und davon eben eine „nach Norden“ gezogen werden musste. „Das Los macht die Relegation noch besonderer, denn wie oft im Fußballer-Leben trifft man schon auf Unterhaching“, freut sich Urban auf die Duelle mit dem U21-Unterbau des Drittliga-Absteigers.



Trotz des klangvollen Namens kocht man in Unterhaching ja auch nur mit Wasser. Die von Ex-Profi Marc Endres und Wolfgang Sonnenhauser gecoachte Jungtruppe wurde in der Bayernliga Süd Sechzehnter von 17 Teams, spielte 31 Punkte in 32 Matches ein. Nur acht Saisonspiele wurden gewonnen. Personell werden die Oberbayern nur in einem sehr eingeschränkten Umfang auf Spieler aus dem Profikader zurückgreifen können. Es dürfen laut der BFV-Spielordnung in Relegationsspielen der untergeordneten Mannschaft nämlich nur solche Spieler eingesetzt werden, die während der Rückrunde bei der höheren Mannschaft ihres Vereins maximal viermal in der ersten Halbzeit mitgewirkt haben.



Vom Erstrunden-Gegner mal ganz abgesehen: Die Wildenauer wollen in den ersten 90 von mindestens 180 Minuten (Verlängerung und Elfmeterschießen möglich) den Grundstock legen, um in die Finalspiele für die Bayernliga einzuziehen. „Wir erwarten eine junge Truppe, die gespickt ist mit tollen und gut ausgebildeten Fußballern – und freuen uns darauf, dass wir uns messen dürfen. Unser Ziel ist es aber ganz klar, offensiv wie defensiv unsere Qualitäten wieder auf den Platz zu bringen und zu Hause eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen“, erklärt Benjamin Urban, der auf denselben Kader wie in den letzten Spielen zurückgreifen kann. Somit müssen einzig Dominik Zawal und Jonas Held ersetzt werden.



An Selbstvertrauen dürfte es Luhe-Wildenau sicher nicht mangeln. Mit einer bärenstarken Frühjahrsrunde und einer beeindruckenden Siegesserie (neun Siege am Stück) sicherte man sich Vizemeisterschaft in der Landeslige Mitte. Auch am letzten Spieltag behielt man im Fernduell mit Ettmannsdorf die Nerven, fegte den TSV Seebach zu Hause mit 6:0 vom Feld. Geht der Lauf in der Relegation weiter? Das Rückspiel am Samstag (18 Uhr) wird übrigens nicht im Hachinger Stadion ausgetragen, sondern im Sportpark Neuried.







Gerade mal 17 Tage ist das letzte Aufeinandertreffen der DJK Gebenbach und der DJK Ammerthal her. Mit 5:1 fertigte Ammerthal den Landkreisrivalen ab. Überragender Akteur auf Seiten der Hausherren war der Ukrainer Oleksii Ohurtsov, er schnürte einen Viererpack. Aber: Dieses Ergebnis ist jetzt, wo es in der Relegation um alles oder nichts geht, nicht mehr von Belang und nur noch Schall und Rauch. Vor dem Hinspiel machen das auch beide Trainer deutlich. „Dieses 1:5 ist bei uns nicht mehr thematisiert worden, weil es völlig irrelevant ist“, sagt Gebenbachs Coach Markus Kipry. Sein Gegenüber Tobias Rösl kann ihm da nur beipflichten: „Null komma null“ sei das jüngste Aufeinandertreffen noch ein Thema, „das ist null relevant“.



Worüber sich die beiden Trainer außerdem einig sind: Es gehe bei null los, und am Mittwochabend gelte es, sich eine möglichst gute Ausgangslage fürs Rückspiel am Samstag in Ammerthal zu schaffen. Ihre Schlüsse haben die Trainer aber natürlich gezogen aus dem jüngsten Duell. „Wir haben da nicht gut gespielt und nicht gut verteidigt, zu viele Fehler gemacht. Das gilt es abzustellen“, schneidet Kipry die 1:5-Pleite doch nochmal kurz an. Tobias Rösl zeichnet seit inzwischen elf Jahren als Sportdirektor der DJK Ammerthal verantwortlich und ist seit Kurzem parallel Trainer. Eine großartige Taktiererei werde es seines Erachtens im Vorfeld der beiden Relegations-Derbys eh nicht geben: „Die Mannschaften kennen sich in- und auswendig, die Spieler kennen sich untereinander. Es gibt nichts mehr zu reden. Es geht um Tod oder Überleben.“



In der Endtabelle der Bayernliga Nord nahmen sich die Mannschaften aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach nicht viel. Jeweils standen 35 Punkte zu Buche. Gebenbach schoss mehr Tore als Ammerthal, kassierte dafür aber auch deutlich mehr Gegentreffer. An den letzten zwei Spieltagen bliebt Ammerthal punktlos, während die andere DJK trotz des feststehenden Relegations-Einzugs einen Sieg und ein Remis einfuhr. Doch auch das alles ist aus Sicht der Trainer schlicht nicht von Belang. Überhaupt sei ja noch ein Rückspiel zu absolvieren, sowie bei erfolgreichem Ausgang anschließend eine zweite Runde. „Liga ist Liga, Relegation ist Relegation. Es geht jetzt um diese zwei Spiele, egal wer der Gegner ist. Es geht um uns, wir wollen in der Liga bleiben“, macht Rösl deutlich. Markus Kipry hofft fürs Hinspiel auf die richtige Balance zwischen Vorsicht und Mut: „Im ersten Spiel geht es darum, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Entschieden wird es im zweiten Spiel. Es gilt mutig zu sein und die nötigen Tugenden auf den Platz zu bringen, die es braucht: Laufarbeit, Disziplin, Zweikämpfe. Zusätzlich braucht es auch das nötige Spielglück“, so der Gebenbacher Übungsleiter.



In puncto Personal müssen die Gäste des Hinspiels keine Abstriche machen. Der komplette Kader steht zur Verfügung. Auf Seiten der Gastgeber ist das Mitwirken von Timo Kohler, Johannes Scherm und Fatih Boynuegrioglu ungewiss. Neben den Dauerpatienten Dominik Späth (weiterhin im Aufbau) und Christoph Lindner ist Irfan Amidou keine Option.