Pelé war der wohl größte Fußballer aller Zeiten. – Foto: Wikimedia Commons / Fotopersbureau De Boer

Tod der Fußball-Legende Pelé weckt in Erinnerungen in Neuss Der Weltfußballer hat in Neuss Spuren hinterlassen.

In trauter Runde würden ihn Fans heutzutage vielleicht liebevoll als „Messinaldo“ oder „Ronamessi“ bezeichnen. Denn Pelé gilt vielen als bester Fußballer aller Zeiten und vereint das, was Lionel Messi und Cristiano Ronaldo für die jüngere Generation sind, auf seine Person. Jetzt ist das brasilianische Fußball-Idol im Alter von 82 Jahren verstorben. Und das weckt auch in Neuss Erinnerungen.

Denn der Ballzauberer und einstige Weltklassestürmer, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, hat der Quirinus-Stadt in den 1960er und 1970er Jahren Besuche abgestattet. Der Hintergrund: Pelé hatte viele Freunde in Deutschland. Einer davon war der inzwischen verstorbene Neusser Unternehmer Roland Endler, bei dessen Tochter er sogar Trauzeuge war. Diese enge Verbindung führte dazu, dass Endler – von 1958 bis 1962 Präsident des FC Bayern München – 1967 den FC Santos samt Pelé zum Training ins Stadion des von ihm unterstützten VfR Neuss holte. Doch Endler engagierte sich auch beim PFSV Neuss. Als sich Endler Mitte der 70er dort ein Kreisklassenmatch gegen Grimlinghausen anschauen wollte, brachte er Pelé mit. Die Neusser, die den Weltstar trafen, erinnern sich mit Begeisterung daran zurück. So zum Beispiel auch Reinhard Blaschke. „Ich hatte die Ehre, auf Einladung des damaligen Präsidenten des VfR Neuss, Heinz Schulz, Pelé im Jahnstadion begrüßen zu dürfen“, erklärt er. Ein Foto von Schulz, Pelé, dem früheren Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger sowie dem langjährigen Bürger- und Oberbürgermeister Peter Wilhelm Kallen erinnert ihn ebenso daran wie ein Pelé-Autogramm. Sogar einen ganzen Abend mit dem Brasilianer verbrachte der Neusser CDU-Politiker Jürgen Brautmeier. Als der TV-Einkaufssender QVC im März 2007 sein Zehnjähriges im Düsseldorfer Ständehaus feierte, stellte Pelé eine eigene Kollektion vor. Brautmeier, damals bei der Landesmedienanstalt NRW tätig, saß beim Abendessen schließlich mit der Fußball-Legende am Tisch. „Ich habe ihn als freundlichen und unkomplizierten Menschen kennengelernt“, sagt Brautmeier. Auf dem Tischkärtchen hinterließ Pelé seinerzeit beste Wünsche.