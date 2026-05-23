Tobias Zeiser und Daniel Schüber übernehmen beim SV Grafenhausen von BZ/PM · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Mit Daniel Schüber vom Bezirksligisten SV Endingen und Tobias Zeiser begrüßt der SVG sein neues Trainerteam – Foto: Verein

Der SV Grafenhausen 1929 e.V. stellt sich für die kommende Saison neu auf und setzt dabei auf frische Impulse im sportlichen Bereich.

Mit Daniel Schüber vom Bezirksligisten SV Endingen und Tobias Zeiser begrüßt der SVG sein neues Trainerteam. Der Verein freut sich sehr über diese Lösung und blickt optimistisch auf die gemeinsame Zusammenarbeit.



Auch in der sportlichen Leitung wird es Veränderungen geben: Künftig übernehmen Schießle und Santo gemeinsam die Verantwortung für den Senioren- sowie den Jugendbereich. Damit möchte der Verein die sportliche Entwicklung nachhaltig stärken und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Weitere Neuzugänge werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.





Der SV Grafenhausen freut sich bereits jetzt auf die neue Saison und auf eine spannende und erfolgreiche Zukunft.