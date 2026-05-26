Tobias Wolf und Noah Riesterer trainieren TuS Obermünstertal

Von links nach rechts: Spielausschuss Sven Böhler, Co-Trainer Noah Riesterer, Trainer Tobias Wolf, Spielausschuss Christian Berblinger – Foto: Verein

Mit Tobias Wolf und Noah Riesterer konnten zwei engagierte und ambitionierte Trainer gewonnen werden, die zuletzt bei der SpVgg Untermünstertal tätig waren und dort wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. Beide bringen neben fachlicher Kompetenz auch große Motivation und neue Impulse mit. Besonders die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Förderung junger Spieler sollen in den kommenden Jahren im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen.



Der TuS Obermünstertal ist überzeugt, mit Tobias Wolf und Noah Riesterer die richtige Lösung für die sportliche Zukunft gefunden zu haben, und blickt der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen. Wir heißen Tobias und Noah herzlich beim TuS Obermünstertal willkommen und wünschen ihnen gemeinsam mit der Mannschaft viel Erfolg für die kommende Saison!



