Tobias Wiesner: »Kommt nicht von irgendwoher«

Dass es in dieser Saison in einer „nicht zu unterschätzenden“ Kreisliga bislang so gut läuft, macht Wiesner vor allem am Fleiß seiner Schützlinge fest: „Grundsätzlich haben die jungen Spieler richtig Bock auf das was sie machen. Da performt jeder.“ Ein großer Pluspunkt ist der für Kreisliga-Verhältnisse breit bestückte Kader: „Wir haben jedes Spiel sechs, sieben Auswechselspieler. Dadurch können wir immer nachlegen. Zudem ist durch eine gute Trainingsbeteiligung die Trainingsqualität hoch. Wir haben junge und willige Spieler, die das gewisse Etwas mitbringen“, berichtet der 35-Jährige, der in dieser Saison nie zweimal nacheinander die gleiche Startaufstellung aufbieten konnte. Die bisher einzige Saisonniederlage setzte es ausgerechnet beim Lokalnachbarn SV Haselbach (2:1): „So eine Derbyniederlage tut jedem Trainer weh. Wir hätten einen Sieg aber auch nicht verdient gehabt. Haselbach war in dem Spiel besser.“



Wichtig ist dem ehemaligen Regionalligaspieler, der seine Karriere verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, dass seine Spieler Herzblut für den Verein haben. „Ich habe ein gutes Näschen dafür, wer das vorlebt.“ Als Positivbeispiele nennt Wiesner Torjäger Fabio Flauger („er hat den für mich größten Schritt nach vorne gemacht“) und Philipp Saradeth. Letzterer ist eigentlich Innenverteidiger, wurde in den Sturm vorgezogen. „Er hat sich die Einsätze durch Trainingsleistung und Engagement verdient.“ Ohnehin zählt für Wiesner das Leistungsprinzip – keine „Namen“. „Es geht um das Kollektiv und die Mannschaft. Wenn alle die nötige Performance auf den Platz bringen, werden wir in jedem Spiel was holen können.“



Zuletzt hatte Tobias Wiesner am Wochenende immer wieder Spieler aus dem Landesligakader dabei. „Hut ab, dass sie sich nahtlos in die Mannschaft einbauen. Diese Integration hat sich über die Jahre gut gebessert, diese Saison finde ich's genial.“



Natürlich ist Wiesner Wunsch, dass sich der ein oder andere seiner Schützlinge durch gute Leistungen auf den Radar von Ettmanndorfs Landesliga-Coach Christian Most spielt. Eine stabile Durchlässigkeit ist ja auch das klare Ziel des Vereins. „Es ist auch meine Aufgabe, dass ich die Spieler so ausbilde, dass sie den nächsten Schritt machen können. Was sie daraus machen, liegt dann natürlich an ihnen. Generell ist wichtig, dass alle Teams im Verein die gleiche Sprache sprechen“, so Wiesner, der im Sommer das Co-Traineramt beim Landesligateam abgab und erstmals in die Rolle des hauptverantwortlichen Trainers schlüpfte. Als spielender Co-Trainer steht ihm Michael Plank (25) zur Seite. „Ich kenne seine Mentalität und weiß genau, was ich an ihm haben. Ich schaue, dass ich ihn immer mehr in die Rolle einführe. Ich bin höchstzufrieden, Michl an meiner Seite zu haben.“ Beide Coaches seien froh, „solch eine Mannschaft unter unseren Fittichen zu haben, die jede Woche so mitzieht. Das ist für uns das Wichtigste.“



Was wollen Wiesner und Plank mit ihrem jungen Team noch erreichen? Wird der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga angepeilt? „Der Aufstieg ist kein Muss“, aber Wiesner sagt auch: „Als Trainer würde ich natürlich gern in der ersten Saison den Aufstieg feiern. Wir haben schon gezeigt, dass wir es mit den jungen Spieler hinkriegen. Die Punktzahl kommt nicht von irgendwoher. Nichtsdestotrotz muss für einen Aufstieg vieles passen, die Saison ist lang. Wenn es so weit sein sollte dass wir aufsteigen, dann haben es die Jungs auch verdient, nächste Saison Bezirksliga zu spielen.“ Sein Trainerengagement beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II begreift Wiesner als Langzeitprojekt: „Ich bin kein Trainer für ein Jahr. Vielmehr will ich längerfristig die jungen Spieler entwickeln. Wenn wir den Aufstieg gemeinsam schaffen, dann wollen wir den Weg auch gemeinsam weitergehen.“