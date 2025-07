Tobias Wagner:"In meinem Alter muss ich schnell an Flüssigkeit kommen"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der TuS Kleines Wiesental − Aufsteiger in die Kreisliga A, mit einem Heimsieg am letzten Spieltag der Kreisliga B II machte er die Meisterschaft perfekt. Kapitän Tobias Wagner blickt zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Wagner: "Wir sind einmal runter zum Anlauf nehmen." Wir haben immer gesagt: Wenn wir mal Meister werden wollen, müssen wir einmal absteigen.



BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Wagner: Das breite Spektrum in der Mannschaft. Wir haben viele Spieler, die schon gut in den 30ern sind, aber auch junge Spieler. Im Laufe der Saison kamen noch A-Junioren dazu, die sich als fester Bestandteil etabliert haben. Und vor allem auch die Spieler, die in der Crunchtime nicht mehr so oft zum Zug gekommen sind. Sie waren trotzdem in jedem Training und feuerten in jedem Spiel von der Seitenlinie an. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.