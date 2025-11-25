Tobias Urban ist nur bedingt zufrieden mit der Verfassung seines Teams

Mit Rang sieben in der Fußball-Bezirksliga liegt der FC Löffingen auf Kurs. Ein paar Punkte hätten es dennoch mehr sein können, vor allem eingedenk der überragenden Rückrunde der vergangenen Saison.

Was war das für ein Start ins Fußballjahr 2025: Mit fünf Siegen in Folge rollte der FC Löffingen in der Frühjahrsrunde das Feld in der Bezirksliga von hinten auf. Erst der souveräne Tabellenführer und spätere Titelträger SV Aasen stoppte die Serie mit einem knappen 1:0. Dennoch durfte sich der FCL am Ende "Rückrundenmeister" nennen und beendete die Spielzeit als Vierter. Entsprechend ambitioniert ging der FCL in die neue Saison. Das ganz große Rad drehen die Rothosen noch nicht, allerdings sieht Trainer Tobias Urban alles im grünen Bereich. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.