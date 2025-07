Tobias-Trio sorgt für perfekten Regionalliga-Auftakt des TSV Buchbach

Perfekter Auftakt in die Regionalliga Bayern: Die Überraschungsmannschaft des Vorjahres, der TSV Buchbach, hat am 1. Spieltag bei der SpVgg Hankofen-Hailing eine überzeugende Leistung hingelegt.

Tobias Heiland, Tobias Sztaf und Tobias Stoßberger sorgen für Buchbacher Führung gegen Hankofen-Hailing

Aleksandro Petrovic vertraute gegen den Relegationssieger von Beginn an, auf den Marcel Brinkmann. Der erst 20-jährige Keeper stammt aus dem NLZ des FC Ingolstadt, überzeugte in der Vorbereitung und durfte bereits in der vergangenen Saison mehrfach Regionalliga-Luft schnuppern. Beim Gastspiel in Hankofen standen zunächst aber andere Spieler im Vordergrund.