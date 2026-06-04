Tobias Strobl wird Trainer beim VfL Wolfsburg

Großer Schritt auf der Karriereleiter: Tobias Strobl wird Trainer des VfL Wolfsburg. – Foto: IMAGO/sport/presse/foto Jens D

Tobias Strobl, einst Spielertrainer des FC Pipinsried, wird neuer Trainer bei Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Der ehemalige Pipinsrieder Spielertrainer Tobias Strobl hat einen großen Schritt auf seiner Karriereleiter als Fußballtrainer getan: Der 38-Jährige hat den Drittligisten SC Verl verlassen und beim Zweitligisten VfL Wolfsburg einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

Strobl folgt auf Dieter Hecking, der Wolfsburg gegen Ende der Bundesligasaison übernahm, den erstmaligen Abstieg des deutschen Meisters von 2009 jedoch nicht verhindern konnte. Hecking übernahm in Wolfsburg vor Kurzem den Posten als Geschäftsführer Sport und suchte in dieser Funktion einen neuen Trainer. Als Favorit galt Alexander Blessing vom FC St. Pauli. Doch Hecking entschied sich für Strobl, der die Wölfe zurück in die Bundesliga führen soll. Strobl sei ein Trainer „mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt“, sagte Hecking.

In der abgelaufenen Saison erreichte Strobl mit Verl Platz sechs in der Dritten Liga. Es war die beste Platzierung der Klubhistorie.

Neben Fabian Hürzeler, erfolgreicher Trainer des englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion, ist Strobl der zweite ehemalige Spielertrainer des FC Pipinsried, der im Profifußball als Trainer Karriere macht. Und auch er wurde wie Hürzeler einst von „Mister Pipinsried“ Konrad Höß entdeckt.

2012 übernahm Strobl den FCP als Spielertrainer und stieg im ersten Jahr in die Bayernliga auf. In der folgenden Saison schaffte es Pipinsried unter seiner Führung in die Relegation zur Regionalliga, scheiterte jedoch an Rosenheim. Strobl blieb bis 2015 in Pipinsried. Weitere Trainerstationen des gebürtigen Ingolstädters waren unter anderem der FC Augsburg II und der 1. FC Schweinfurt 05, mit dem er Regionalligameister wurde. Für seinen Stammverein FC Ingolstadt spielte Tobias Strobl in der Regionalliga, war dort anschließend Co-Trainer und später Cheftrainer der Zweitver㈠tretung.

„Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist“, sagte Strobl bei der Vertragsunterzeichnung. „Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen.“