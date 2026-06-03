Tobias Strobl wird neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg

Tobias Strobl machte in der abgelaufenen Saison aus dem Graue-Maus-Team SC Verl ein heißes Eisen in der 3. Liga und mischte mit den Ostwestfalen lange um den Aufstieg in die 2. Liga mit. Das zahlt sich nun für den gebürtigen Ingolstädter aus, der im Sommer 2025 vom FC Augsburg II nach Verl gekommen war. Denn der 38-Jährige übernimmt den Neuaufbau beim VfL Wolfsburg und wird bei den Wölfen nach dem Abstieg aus der Bundesliga Cheftrainer.
Tobias Strobl lässt zu seinem Wechsel in die VW-Stadt in einer Pressemitteilung wissen: „Der Austausch mit Dieter (Hecking, Anm.d.Red.) und Pirmin (Schwegler, Anm.d.Red.) war vom ersten Moment an überragend. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt.“