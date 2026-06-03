Tobias Strobl wird neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg

Bei den Wölfen sind sich die Verantwortlichen sicher, nach der Zäsur Bundesliga-Abstieg den richtigen Übungsleiter für den Neuanfang gefunden zu haben: „Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben“, so VfL-Geschäftsführer Sport Dieter Hecking. „Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“