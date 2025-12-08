Tobias Schulte verlässt den SV Langen nach der Saison

Beim SV Langen steht ein Trainerwechsel bevor. Tobias Schulte wird den Bezirksligisten nach Abschluss der Saison 2025/2026 verlassen. Der Coach hatte den Verein im Sommer 2022 übernommen, zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Mannschaft im Umbruch befand.

Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, traf Schulte auf eigenen Wunsch. Mannschaft und Verein wurden bereits vor einiger Zeit darüber informiert.

In den vergangenen vier Jahren führte Schulte das Team durch eine sportlich herausfordernde Phase, etablierte eine stabile Bezirksligamannschaft und setzte dabei verstärkt auf junge Spieler, die sich unter seiner Leitung weiterentwickeln konnten.

Der SV Langen bedankte sich für das Engagement und den Einsatz in den vergangenen Jahren. Für die laufende Rückrunde steht nun der gemeinsame Fokus auf einem erfolgreichen Saisonabschluss.

