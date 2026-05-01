 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Tobias Schuldis von der SG Neustadt-Hölzlebruck ist ein "Fußballheld"

Der 26-Jährige wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als "Fußballheld" ausgezeichnet.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser
Von links: Michael Seemann (SBFV), Tobias Schuldis, Melanie Ackermann (Jugendleiterin FCN).
Von links: Michael Seemann (SBFV), Tobias Schuldis, Melanie Ackermann (Jugendleiterin FCN). – Foto: SBFV

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Neustadt
SG Hölzlebruck

Tobias Schuldis leistet im Nachwuchs des FC Neustadt seit Jahren Außergewöhnliches. Nun wurde der 26-Jährige Deutschen Fußball-Bund (DFB) als "Fußballheld" ausgezeichnet.

Vor gut zehn Jahren hat der DFB einen neuen Förderpreis eingeführt. Die "Fußballhelden" sind Teil der DFB-Aktion Ehrenamt. Diese Auszeichnung ist für junge, talentierte Ehrenamtliche ins Leben gerufen worden, die sich und/oder ihre Vereine in besonderem Maße durch ihre persönlichen ehrenamtlichen Leistungen hervorgehoben haben. Der regionale Preisträger der zurückliegenden Saison kommt aus dem Hochschwarzwald und heißt Tobias Schuldis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.