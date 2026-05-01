Tobias Schuldis von der SG Neustadt-Hölzlebruck ist ein "Fußballheld"

Von links: Michael Seemann (SBFV), Tobias Schuldis, Melanie Ackermann (Jugendleiterin FCN). – Foto: SBFV

Vor gut zehn Jahren hat der DFB einen neuen Förderpreis eingeführt. Die "Fußballhelden" sind Teil der DFB-Aktion Ehrenamt. Diese Auszeichnung ist für junge, talentierte Ehrenamtliche ins Leben gerufen worden, die sich und/oder ihre Vereine in besonderem Maße durch ihre persönlichen ehrenamtlichen Leistungen hervorgehoben haben. Der regionale Preisträger der zurückliegenden Saison kommt aus dem Hochschwarzwald und heißt Tobias Schuldis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.