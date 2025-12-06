Tobias Schriddels stellt sich ganz in den Dienst der Mannschaft

Derzeit kämpft Schriddels erneut mit einer Verletzung, die seinen Kaderplatz am Sonntag bei der SG Unterrath (15.30 Uhr) fraglich macht. Ob er überhaupt im Aufgebot stehen wird, entscheidet sich kurzfristig. „Egal wie die Entscheidung des Trainers ausfällt, ich akzeptiere sie, aber ich gebe im Training alles, um wieder ins Tor zu kommen“, sagt er. Die Konkurrenzsituation nimmt er an: jeden Trainingstag nutzen und dranbleiben.

Offene Fragen für die Zukunft

Den Gedanken, den Verein wegen geringer Einsatzzeiten zu verlassen, schiebt er beiseite. Schriddels betont immer wieder, wie wohl er sich im Team fühlt. „Die Truppe ist top, menschlich wie sportlich. Das ist mir viel wert“, sagt er. Auch berufliche Faktoren spielen eine Rolle bei seinen Zukunftsüberlegungen, doch grundsätzlich möchte er „mindestens bis zum Sommer“ bleiben.

Die vielen Verletzungen der vergangenen Jahre hätten ihm zwar zugesetzt, aber zugleich gezeigt, dass er sportlich weiterhin auf hohem Niveau agieren könne. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich richtig gute Leistungen bringen kann“, betont er. Sein Ziel ist klar: wieder mehr Spielzeit bekommen und zu der Form zurückfinden, die ihn einst in die Oberliga geführt hat.