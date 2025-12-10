Tobias Schriddels: Ein Teamplayer mit Ansprüchen

Beim Landesligisten SC Union Nettetal sorgt ein erfahrener Neuzugang trotz begrenzter Einsatzzeiten für besondere Stabilität im Torhüterteam: Der 33-jährige Tobias Schriddels, der im vergangenen Sommer vom Oberliga-Aufsteiger Holzheimer SG nach Nettetal wechselte. Für den Verein ist er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Gewinn.

Schriddels bringt reichlich Routine mit. In der Saison 2012/13 stand er beim SC Kapellen-Erft in der Oberliga zwischen den Pfosten, anschließend war er viele Jahre Stammtorwart in der Bezirksliga und Landesliga. In jüngerer Vergangenheit reduzierten mehrere Verletzungen seine Einsatzzeiten – eine ungewohnte Situation für einen Torhüter mit seiner Vita. „Es waren harte Jahre, keine Frage. Aber solange ich merke, dass ich der Mannschaft helfen kann, mache ich weiter“, sagt er. Genau diese Haltung habe ihm immer wieder Kraft gegeben.

Seine ruhige Art, seine Erfahrung und sein ehrgeiziger Trainingsansatz haben ihm im Team schnell einen guten Stand verschafft – und das trotz einer sportlich herausfordernden Situation steckt.

In Nettetal kommt er bislang auf zwei Saisonspiele. Beim Auswärtsspiel gegen die SSV Bergisch Born wurde er eingewechselt, stand auch eine Woche später im Heimspiel gegen den 1. FC Wülfrath erneut im Tor und hielt seinen Kasten beim Nettetaler 1:0 sauber. Schriddels Auftritt wurde positiv bewertet. „Für mich war es wichtig, zu zeigen, dass ich sofort da bin, wenn man mich braucht“, erklärt er. Ein Spiel ohne Gegentor gebe immer Rückenwind.

Zuletzt kämpfte Schriddels erneut mit einer Verletzung, weshalb er am vergangenen Sonntag beim Spiel in Unterrath (0:0) nicht im Kader. Die Konkurrenzsituation nimmt er jedoch an: jeden Trainingstag nutzen und dranbleiben. „Egal wie die Entscheidung des Trainers ausfällt, ich akzeptiere sie, aber ich gebe im Training alles, um wieder ins Tor zu kommen“, sagt er.

Gute Atmosphäre in Nettetal

Den Gedanken, den Verein wegen geringer Einsatzzeiten zu verlassen, schiebt er beiseite. Schriddels betont immer wieder, wie wohl er sich im Team fühlt. „Die Truppe ist top, menschlich wie sportlich. Das ist mir viel wert“, sagt er. Auch berufliche Faktoren spielen eine Rolle bei seinen Zukunftsüberlegungen, doch grundsätzlich möchte er „mindestens bis zum Sommer“ bleiben.

Die vielen Verletzungen der vergangenen Jahre hätten ihm zwar zugesetzt, aber zugleich gezeigt, dass er sportlich weiterhin auf hohem Niveau agieren könne. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich richtig gute Leistungen bringen kann“, betont er. Sein Ziel ist klar: wieder mehr Spielzeit bekommen und zu der Form zurückfinden, die ihn einst in die Oberliga führte.

Laut Schriddels habe sich die Team-Dynamik im Laufe der Jahre verändert, besonders in Bezug auf Hierarchien. „Natürlich ist das heute nicht mehr so wie früher, als man als junger Spieler erst mal nur Respekt hatte und ruhig war“, sagt er. Gleichzeitig betont er, dass er in Nettetal trotz veränderter Strukturen viel Positives erlebt. „Auch wenn sich das Verhältnis verändert hat, sehe ich bei vielen jungen Spielern denselben Ehrgeiz und denselben Willen, den ich selbst in mir trage.“

Besonders das Torwartteam hebt er hervor: „Gerade bei uns Keepern ist die gegenseitige Unterstützung beeindruckend. Da gönnt jeder dem anderen alles, und trotzdem wollen wir alle besser werden“, so Schriddels. Große Wertschätzung bringt er auch dem Trainerstab entgegen. „Das Trainerteam gibt mir viel Rückendeckung und fordert mich – das hilft mir enorm“, sagt er. Und auch vom Vereinsumfeld fühle er diese Unterstützung.