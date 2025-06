Tobias Schmitz: „Bin vielleicht ein wenig detailverliebt“

Herr Schmitz, sind sie schon voll drin in der Kaderplanung?

Tobias Schmitz Nun ja, ich fange doch irgendwie bei null an. Die Nummer mit Vernum ist unglücklich gelaufen. Aber ich habe mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass Viktoria Alpen meine Nummer eins ist und Vorrang hat, wenn sich die Situation ergeben sollte. Und das war nun mal schneller als geplant der Fall. Zur Kaderplanung in Alpen kann ich noch gar nicht so viel sagen. Ich möchte gerne am 1. Juli mit 20 Feldspielern und zwei Keepern in die Vorbereitung starten. Das wird schon schwierig genug.