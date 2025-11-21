Tobias Schlauderer ist jetzt Talenteförderer

103 Drittliga-Spiele hat Tobias Schlauderer für den SSV Jahn Regensburg absolviert und gehört dem Team an, das 2012 sensationell den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Nach seiner aktiven Zeit stieg der frühere Mittelfeldspieler beim ATSV Kelheim als Trainer ein, den er zwischen 2019 und 2024 erfolgreich coachte und in der Bezirksliga etablierte. Bei den Grün-Roten engagiert sich der Ex-Profi auch nach der Beendigung seiner Trainertätigkeit im Herrenbereich weiter und ist als Übungsleiter im Kleinfeldbereich tätig.
"Ich trainiere meine beiden Söhne. Einer spielt in der E-Jugend, der andere in der G-Jugend", berichtet der 41-Jährige, dem die Arbeit mit den Kindern Spaß macht: "Wir trainieren viel und sind beim ATSV Kelheim im Kleinfeldbereich richtig gut aufgestellt. Da geht was vorwärts." Interessiert verfolgt Schlauderer die Entwicklung der Herrenmannschaft, die mittlerweile von seinem früheren Mitspieler und Kumpel Jürgen Schmid trainiert wird: "Der Kern der Mannschaft spielt seit vielen Jahren zusammen und ist inzwischen im besten Fußballeralter. Zudem konnte das Team in den letzten Wechselperioden gezielt verstärkt werden. Mit Jürgen haben wir außerdem einen Top-Trainer bekommen und daher war es folglich die logische Konsequenz, mal ganz vorne mitmischen zu können. Ich wünsche mir für alle Beteiligten, dass es am Ende für einen der ersten beiden Plätze reicht."
An ein eigenes Comeback im Herrenbereich denkt Schlauderer aktuell nicht. "Ich bin beruflich ziemlich eingespannt und bin mit den Kids nahezu täglich unterwegs. Mein dritter Sohn wird irgendwann in den nächsten Jahren auch angreifen, dann wird es noch stressiger. Ausschließen sollte man aber nie etwas aus", schmunzelt der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Nürnberg, der den regionalen Fußballer aufmerksam verfolgt und auch hin und wieder beim SSV Jahn Regensburg im Stadion ist.
Der Experten-Tipp von Tobias Schlauderer
Regionalliga Bayern
SV Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Hankofen-Hailing 1:2
DJK Vilzing - Würzburger Kickers 2:0
Landesliga Mitte
SpVgg Landshut - TSV Bad Abbach 1:1
FC Dingolfing - 1. FC Passau 2:2
1. FC Bad Kötzting - SSV Eggenfelden 1:2
ASV Burglengenfeld - TSV Seebach 0:2
FC Teisbach - SV Etzenricht 3:1
Bezirksliga Ost
FC Künzing - SpVgg GW Deggendorf 1:1