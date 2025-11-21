Tobias Schlauderer ist jetzt Talenteförderer

"Ich trainiere meine beiden Söhne. Einer spielt in der E-Jugend, der andere in der G-Jugend", berichtet der 41-Jährige, dem die Arbeit mit den Kindern Spaß macht: "Wir trainieren viel und sind beim ATSV Kelheim im Kleinfeldbereich richtig gut aufgestellt. Da geht was vorwärts." Interessiert verfolgt Schlauderer die Entwicklung der Herrenmannschaft, die mittlerweile von seinem früheren Mitspieler und Kumpel Jürgen Schmid trainiert wird: "Der Kern der Mannschaft spielt seit vielen Jahren zusammen und ist inzwischen im besten Fußballeralter. Zudem konnte das Team in den letzten Wechselperioden gezielt verstärkt werden. Mit Jürgen haben wir außerdem einen Top-Trainer bekommen und daher war es folglich die logische Konsequenz, mal ganz vorne mitmischen zu können. Ich wünsche mir für alle Beteiligten, dass es am Ende für einen der ersten beiden Plätze reicht."







An ein eigenes Comeback im Herrenbereich denkt Schlauderer aktuell nicht. "Ich bin beruflich ziemlich eingespannt und bin mit den Kids nahezu täglich unterwegs. Mein dritter Sohn wird irgendwann in den nächsten Jahren auch angreifen, dann wird es noch stressiger. Ausschließen sollte man aber nie etwas aus", schmunzelt der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Nürnberg, der den regionalen Fußballer aufmerksam verfolgt und auch hin und wieder beim SSV Jahn Regensburg im Stadion ist.















Der Experten-Tipp von Tobias Schlauderer





Regionalliga Bayern

SV Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Hankofen-Hailing 1:2

DJK Vilzing - Würzburger Kickers 2:0



Landesliga Mitte

SpVgg Landshut - TSV Bad Abbach 1:1

FC Dingolfing - 1. FC Passau 2:2

1. FC Bad Kötzting - SSV Eggenfelden 1:2

ASV Burglengenfeld - TSV Seebach 0:2

FC Teisbach - SV Etzenricht 3:1



Bezirksliga Ost

FC Künzing - SpVgg GW Deggendorf 1:1