– Foto: Markus Siegl

Tobias Scherner spendet neue Trikots für die U17

TS Scherner Wellness- & Gebäudetechnik GmbH spendet neuen Trikotsatz für die U17 Die Jungs der B-Junioren unserer JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 dürfen sich seit dieser Spielzeit über einen neuen Trikotsatz freuen. Möglich wurde dies durch die großzügige Spende von Tobias Scherner und der Fa. Vaillant. Tobias war bereits in den vergangenen Jahren als große Unterstützer seines Stammvereins SG Chambtal in Erscheinung getreten.

Die TS Scherner Wellness- und Gebäudetechnik GmbH ist ein Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern, deren Kernkompetenz in der Planung und Ausführung von Heizungs-, Sanitär-, Klima und Lüftungsanlagen sowie Badinstallationen liegt. Dabei zählen sowohl Einfamilienhäuser als auch Großbauprojekte zu ihren Kunden. Außerdem bieten sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze für technische Systemplaner als auch für Anlagenmechaniker an. Am vergangenen Samstag fand am Ränkamer Sportgelände die offizielle Dressübergabe statt.