Tobias Scherner spendet neue Trikots für die U17

TS Scherner Wellness- & Gebäudetechnik GmbH spendet neuen Trikotsatz für die U17
Die Jungs der B-Junioren unserer JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 dürfen sich seit dieser Spielzeit über einen neuen Trikotsatz freuen. Möglich wurde dies durch die großzügige Spende von Tobias Scherner und der Fa. Vaillant. Tobias war bereits in den vergangenen Jahren als große Unterstützer seines Stammvereins SG Chambtal in Erscheinung getreten.
Die TS Scherner Wellness- und Gebäudetechnik GmbH ist ein Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern, deren Kernkompetenz in der Planung und Ausführung von Heizungs-, Sanitär-, Klima und Lüftungsanlagen sowie Badinstallationen liegt. Dabei zählen sowohl Einfamilienhäuser als auch Großbauprojekte zu ihren Kunden. Außerdem bieten sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze für technische Systemplaner als auch für Anlagenmechaniker an.
Am vergangenen Samstag fand am Ränkamer Sportgelände die offizielle Dressübergabe statt.
Der stellvertretende JFG-Vorsitzende Richard Dietl und der Trainer der U17 Manfred Dietl ließen es sich natürlich nicht nehmen und überreichten im Namen des Vereins und der Mannschaft ein kleines Präsent. Leider wurde das angesetzte Liga-Heimspiel gegen die SG Schloßberg 09 kurzfristig abgesetzt. Einen perfekten Einstand durfte man mit den neuen Trikots aber bereits am 1. Spieltag vor zwei Wochen feiern. In Rötz gelang unserem Team ein 5:0-Sieg über die JFG Schwarzachtal.
Wir von der JFG Drei Wappen Oberpfalz 09 möchten uns bei der TS Wellness- & Gebäudetechnik GmbH, insbesondere bei ihrer Inhaber Tobias Scherner sowie der Fa. Vaillant, recht herzlich für diese überaus großzügige Spende bedanken.