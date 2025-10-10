Tobias Rösl: »Müssen unserer Linie treu bleiben«

Bloß nicht nachlassen ist das Motto bei der DJK Ammerthal. Auf dem bisher Erreichten – sechs Siege in Folge stehen mittlerweile zu Buche – kann sich die Mannschaft von Tobias Rösl ohnehin nicht ausruhen, sind in der Landesliga Nordost doch erst 14 von 34 Spieltagen absolviert. „Wir müssen unserer Linie treu bleiben, und jedes Spiel aufs Neue konzentriert und mit Leidenschaft angehen“, schärft Trainer Rösl die Sinne vor der Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger SpVgg Mögeldorf am morgigen Samstag. Anstoß im Nürnberger Stadtosten ist um 14 Uhr.

Mit Aufsteigern hat Ammerthal bislang gute Erfahrungen gemacht. Die drei Duelle mit den weiteren Liganeulingen wurden alle gewonnen – größtenteils sehr souverän. Erst letzte Woche wurde der FC Vorwärts Röslau mit einer 7:1-Packung nachhause geschickt. Vom Aufsteiger-Quartett hat Mögeldorf bislang am besten performt. Die von Manuel Bergmüller gecoachte Truppe reiht sich mit 18 Punkten (5/3/6) im Tabellenmittelfeld ein. Dies sollte Warnung genug sein für die Oberpfälzer, deren Trainer unterstreicht: „Gegen jeden Gegner, wie jetzt auch gegen Mögeldorf, ist die höchste Konzentration und Einsatzbereitschaft erforderlich, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“



„Wir sind sehr gut in der Spur, meine Mannschaft macht es richtig gut“, ist Rösl mit der sportlichen Ist-Situation zufrieden. Gleichzeitig macht er nochmals klar: „Nichtsdestotrotz fordere ich weiterhin jedes Spiel hochkonzentriert und mit Aufwand anzugehen.“ Klares Ziel für Samstag: In Nürnberg die Siegesserie weiter ausbauen, um so auch den Druck auf Tabellenführer Münchberg (ein Punkt voraus) weiter hochzuhalten – beziehungsweise bei einem Patzer des Mitabsteigers zur Stelle zu sein. Personell bleibt im Ammerthaler Aufgebot alles beim Alten. Somit stehen „nur“ die Dauerverletzten nicht zur Verfügung.