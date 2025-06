Tobias Richter: »Wehmut ist dabei, aber wir haben alle Ziele erreicht«

Es schien fast so, als sei der Fußballgott Tobias Richter nicht unbedingt wohlgesonnen. Sollte es wirklich so zu Ende gehen? Der gefühlt ewige Spielmacher der SpVgg Hankofen-Hailing verletzte sich am 19. April im Ostbayernderby gegen Vilzing und konnte somit ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase nicht mehr helfen. Sollte er den Abstieg seiner "Dorfbuam" tatenlos mit ansehen müssen? "Natürlich war es der Wunsch, zumindest in der Relegation nochmal eingreifen zu können. Aber wir wollten einfach nichts riskieren, zumal ich immer noch Probleme beim Sprinten hatte", erzählt Tobias Richter. Es kam bekanntlich anders: Seine Teamkollegen sorgten für das erhoffte Happy End. Der 35-Jährige kann sich im Wissen um den Klassenerhalt in der Regionalliga, einer der größten Erfolge der Hankoferschen Vereinsgeschichte, nach 16 Jahren verabschieden.

"Es ist der erhoffte krönende Abschluss geworden. Der Klassenerhalt in der Regionalliga ist nochmal etwas ganz Besonderes. Freilich ist viel Wehmut dabei nach all den Jahren. Hankofen ist für mich zur zweiten Heimat geworden. Aber wir können sagen: Wir haben alle Ziele erreicht", sagt Richter, der mit sich im Reinen ist. Nach all den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit ist mit Alter von 35 Jahren für den dreifachen Familienvater der ideale Zeitpunkt gekommen, fußballerisch kürzerzutreten. Bekanntlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist.

Jetzt freut er sich auf einen neuen fußballerischen Lebensabschnitt in seiner Heimatstadt Straubing. "Ich bin fein mit der Entscheidung. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich im Winter dafür entschieden habe, fühlte es sich sehr komisch an, Hankofen zu verlassen. Aber jetzt überwiegt immer mehr die Freude über neue Herausforderungen. Und ich freue mich auch darauf, mehr Zeit für die Familie zu haben."



Sportlich ist Tobias Richter mit dem SV Türk Gücü Straubing in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga einiges zuzutrauen. "Wir haben einen guten Kader, vor allem in der Offensive. Am Defensivverhalten werden wir noch ein wenig feilen müssen in der Vorbereitung. Aber ich bin sehr guter Dinge", meint Richter, an dessen Anblick sich die Fußballfreunde in und um Straubing wahrscheinlich erst gewöhnen müssen, wenn er sich ein anderes Trikot als das der SpVgg Hankofen überstreift...