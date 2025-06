Tobias Rehse macht weiter: Trainer der dritten Mannschaft des TSV Neuried bleibt

Viele Trainer sind beim TSV Neuried in den vergangenen Jahren gekommen und gegangen. Einer aber sitzt fest im Sattel – und hat auch nicht vor, allzu bald abzusteigen.

Seit der Saison 2018/19 ist Tobias Rehse für die dritte Herrenmannschaft verantwortlich. Auch die neue Spielzeit möchte er gemeinsam mit seinem Team in der B-Klasse angehen. „Ich werde auf jeden Fall weitermachen“, erklärt der 37-Jährige im Merkur-Gespräch. Auch der Kader werde sich nicht allzu sehr verändern.

Rehse hat die Mannschaft von der C- bis in die A-Klasse geführt und 2023 auch einen Abstieg miterlebt. Die vergangenen beiden Spielzeiten in der B-Klasse verliefen dagegen recht ruhig, weder war der Abstieg ein Thema noch war nach oben etwas möglich. „Letztes Jahr waren Forstenried III und DJK Pasing III einfach zu stark“, sagt Rehse, der mit seinem Team letztlich auf dem fünften Tabellenplatz über die Ziellinie trudelte. Für die neue Saison hat er sich aber durchaus vorgenommen, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. „Wir haben schon Qualität“, betont er.