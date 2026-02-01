 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Tobias Raschl wechselt zum SC Preußen Münster

von red · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Verlinkte Inhalte

2. Bundesliga
FC K´lautern
SC Preußen Münster
Tobias Raschl
Tobias Raschl
Der 1. FC Kaiserslautern und Tobias Raschl gehen getrennte Wege: Der Mittelfeldspieler verlässt die Pfalz und schließt sich dem SC Preußen Münster an.

Raschl wechselte im Sommer 2023 von der SpVgg Greuther Fürth zu den Roten Teufeln. Im FCK-Trikot absolvierte Tobias Raschl insgesamt 55 Spiele, davon acht Partien im DFB-Pokalwettbewerb. In seiner Zeit auf dem Betzenberg steuerte er drei Tore und fünf Torvorlagen bei.