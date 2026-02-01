Tobias Raschl wechselt zum SC Preußen Münster

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der 1. FC Kaiserslautern und Tobias Raschl gehen getrennte Wege: Der Mittelfeldspieler verlässt die Pfalz und schließt sich dem SC Preußen Münster an.
Raschl wechselte im Sommer 2023 von der SpVgg Greuther Fürth zu den Roten Teufeln. Im FCK-Trikot absolvierte Tobias Raschl insgesamt 55 Spiele, davon acht Partien im DFB-Pokalwettbewerb. In seiner Zeit auf dem Betzenberg steuerte er drei Tore und fünf Torvorlagen bei.