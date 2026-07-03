Tobias Peitz kehrt nach zehn Jahren zu Fortuna zurück

Das ist Tobias Peitz. – Foto: Boris Hempel

Mittlerweile gehört es im Fußballkosmos zum guten Ton dazu, dass Spieler, die ihren Verein verlassen, von ihrem ehemaligen Arbeitgeber mit einem Abschiedspost in den Sozialen Medien bedacht werden. So geschehen auch bei Tobias Peitz, der vom Regionalligisten Bonner SC auf Instagram verabschiedet wurde. Das Problem: Peitz selbst wusste nichts von seinem Abschied und erfuhr somit über Instagram, dass sein Engagement in Bonn enden wird.

Seine Überraschung darüber brachte der 27-Jährige öffentlich zum Ausdruck und erlangte damit landesweit Bekanntheit.

„Das über Instagram zu erfahren, hatte ich auch noch nie", kommentierte Peitz unter dem entsprechenden Post, den der Verein mittlerweile gelöscht hat, und erhielt dafür viel Zuspruch. Anstatt in eine weitere Saison mit den Bonnern zu gehen, musste sich Peitz also einen neuen Verein suchen. Den hat er nun gefunden: Anfang der Woche vermeldete Fortunas U23 die Rückkehr des Mittelfeldspielers. Bei den Rot-Weißen ist Peitz kein Unbekannter, bis 2016 wurde er selbst im NLZ der Düsseldorfer ausgebildet. „Als die Anfrage der Fortuna kam, war für mich schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte“, sagt Peitz. „Dem Verein fühle ich mich seit meiner ersten Zeit im NLZ noch immer verbunden. Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft auf und neben dem Platz bestmöglich helfen.“