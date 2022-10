Wiedersehen am Samstag: Vergangene Saison trug Leon Lindenthal noch das Stadtallendorfer-Trikot. Jetzt trifft er mit seinem neuen Verein Baunatal auf die Herrenwalder. Archivfoto: Luca Raab

Tobias Nebe vs. Dragan Sicala Teaser HL: +++ Wenn am Samstag in der Fußball-Hessenliga Baunatal und Stadtallendorf aufeinandertreffen, ist es auch das Duell der beiden dienstältesten Trainer der Liga +++

STADTALLENDORF - Nach sieben Siegen in Folge endete am vergangenen Wochenende die Serie Eintracht Stadtallendorfs in der Fußball-Hessenliga durch die 0:1-Heimniederlage gegen den FC Eddersheim. Kein guter Zeitpunkt, da zum einen unter der Woche der FC Gießen damit in der Tabelle vorbeiziehen und die Spitze übernehmen konnte. Zum anderen aber auch deshalb, weil es das Team von Trainer Dragan Sicaja verpasste, mit einer besseren Ausgangsposition in die spielreichen kommenden Wochen zu gehen, in denen zudem starke Kontrahenten warten. Los geht es am kommenden Samstag (14.30 Uhr) mit dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenneunten KSV Baunatal.