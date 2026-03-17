Tobias Müller wird neuer Trainer beim SC Reute

Der SC Reute hat seine Trainerposition für die kommende Saison besetzt. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wird Tobias Müller die erste Mannschaft ab der neuen Runde trainieren. Der 42-Jährige wechselt nach dann drei Jahren beim Bezirksligisten FC Denzlingen II ins Waldeck.
Zuvor hatte der ehemalge Spieler des Bahlinger SC mehrere Jahre den VfR Vörstetten trainiert und mit dem Verein die Meisterschaft in der Kreisliga B und damit den Aufstieg in die Kreisliga A gefeiert. Auch bei seiner folgenden Station, dem SV Rot-Weiß Glottertal, konnte Müller eine Meisterschaft feiern: 2023 verabschiedete er sich mit dem Titel in der A-Klasse und der Rückkehr in die Bezirksliga vom Verein in Richtung Denzlingen. Die FCD-Reserve führte er ebenfalls aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, wo sich die Oberliga-Reserve in den Spitzenpositionen der Liga festigte.
"Bereits in den ersten offenen Gesprächen stimmten die Konzepte und Vorstellungen beider Seiten überein, so dass man sehr schnell zu einer Einigung über eine Zusammenarbeit gekommen ist. Der SC Reute ist überzeugt mit Tobias Müller einen jungen, ambitionierten Trainer gefunden zu haben, mit welchem man in den kommenden Jahren die positive Entwicklung der Mannschaft vorantreiben will", teilte der Verein mit.
"Das aktuelle Trainergespann aus Hassoun/Hess/Voßler hat bereits frühzeitig signalisiert, die Betreuung der ersten Mannschaft aus privat-beruflichen Gründen lediglich bis zum Rundenende übernehmen zu wollen. Für deren Einsatz bedankt sich der SC Reute ganz herzlich und wünscht ihnen für die restliche Runde ein erfolgreiches Abschneiden. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Rückrundenspielen legte man bereits den Grundstein für eine erfolgreiche Übergabe des Zepters an den neuen Trainer Tobias Müller", hieß es abschließend in der Mitteilung des Clubs.