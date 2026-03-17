Tobias Müller wird neuer Trainer beim SC Reute

Pascal Schneider (links) und Moh Omairat (rechts) heißen Tobias Müller herzlich beim SC Reute willkommen. | Foto: Verein

Der SC Reute hat seine Trainerposition für die kommende Saison besetzt. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wird Tobias Müller die erste Mannschaft ab der neuen Runde trainieren. Der 42-Jährige wechselt nach dann drei Jahren beim Bezirksligisten FC Denzlingen II ins Waldeck.

Zuvor hatte der ehemalge Spieler des Bahlinger SC mehrere Jahre den VfR Vörstetten trainiert und mit dem Verein die Meisterschaft in der Kreisliga B und damit den Aufstieg in die Kreisliga A gefeiert. Auch bei seiner folgenden Station, dem SV Rot-Weiß Glottertal, konnte Müller eine Meisterschaft feiern: 2023 verabschiedete er sich mit dem Titel in der A-Klasse und der Rückkehr in die Bezirksliga vom Verein in Richtung Denzlingen. Die FCD-Reserve führte er ebenfalls aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, wo sich die Oberliga-Reserve in den Spitzenpositionen der Liga festigte.