Tobias Müller: „Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz“

Mit dem 4:1-Auswärtssieg in Biengen hat der FC Denzlingen II die Sieglosserie in der Bezirksliga Freiburg beendet. Am Ostersonntag empfängt der Verbandsliga-Unterbau den SV Au-Wittnau im Einbollenstadion. Trainer Tobias Müller spricht über die Entwicklung seit der Winterpause und schätzt die Partien des 22. Spieltags ein.

Tobias Müller: Vor allem hatten wir personelle Probleme. Uns haben wichtige Stammspieler gefehlt, gerade in der Innenverteidigung: Alexander Koberitz, bei dem ich auf die nächsten zwei, drei Wochen hoffe, Jan Becker, der letzte Woche sein erstes Spiel nach der Winterpause bestritten hat, oder Dennis Trenkle, der sich im Spiel gegen Emmendingen das Handgelenk gebrochen hat. Wir bekamen auch keine Spieler aus der ersten Mannschaft, im Gegenteil: Letzte Woche waren zwei, mit dem Ersatzkeeper drei Spieler unserer Mannschaft bei der Ersten dabei. Zudem hatten wir zum Jahresbeginn sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten jeweils zwei, drei Abgänge, da haben die Verletzungen umso schwerer gewogen.

fupa: Herr Müller, Ihre Mannschaft hat mit dem 4:1-Erfolg in Biengen den ersten Dreier seit der Winterpause eingefahren. Woran hat es gelegen, dass es zuvor nicht so gut lief?

Müller: Wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht, brauchte man zum Klassenerhalt stets vierzig Punkte. Wir haben 34 Punkte, brauchen noch sechs, müssen also noch zweimal gewinnen. Wenn uns das gelingt, haben wir als Aufsteiger eine gute Runde gespielt. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, das haben wir gut geschafft. Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz. Wenn wir den aktuellen sechsten Rang halten können, wäre das ein Erfolg.

fupa: Die erste Mannschaft kämpft in der Verbandsliga um die Meisterschaft und den Einzug in die Oberliga. Wie hilft die zweite Mannschaft?

Müller: Wir helfen immer wieder mit Spielern aus. Yan Slipchenko hat zum Beispiel am letzten Samstag 90 Minuten in der ersten Mannschaft gespielt und dann nochmal 90 Minuten in der zweiten. Er wird zusammen mit Matej Babic und Torwart Mehmet Demirdögen bei der ersten Mannschaft aushelfen. Auch wenn im Training Bedarf an Spielern ist, unterstützen wir die erste Mannschaft.

fupa: Sollte das Verbandsligateam aufsteigen: Wird mittelfristig dann auch ein Aufstieg der Zweiten in die Landesliga anvisiert, damit die Lücke zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft nicht zu groß wird?

Müller: Als ich in Denzlingen als Trainer angetreten bin, war der Plan, innerhalb von drei Jahren in die Bezirksliga aufzusteigen. Das haben wir im ersten Jahr schon geschafft. Über die Landesliga wurde noch nicht gesprochen, das ist zu weit weg. Man darf nicht vergessen, dass wir noch eine sehr junge Mannschaft haben – allesamt Denzlinger –, die bis dato nur in der Kreisliga A gespielt hatten. Im nächsten Jahr kommen voraussichtlich zehn Spieler aus der A-Jugend dazu und wollen erst einmal integriert werden. Vorerst ist die Landesliga kein Thema für uns.

fupa: Kommen wir zum nächsten Spiel! Gegen den SV Au-Wittnau gab es im Hinspiel eine Nullnummer. Was ist das für ein Gegner?

Müller: Das Spiel in Wittnau war an einem Freitagabend auf dem kleinen Kunstrasenplatz. Wir haben uns damit schwergetan, da wir unsere Heimspiele stets auf dem großen Rasenplatz austragen. Im Winter ist Patrice Wassmer aus Emmendingen nach Wittnau gekommen. Es ist eine Mannschaft, die jahrelang in der Landesliga gespielt hat und nun gegen den Abstieg kämpft und hochmotiviert ist. Ich rechne mit einem schweren Spiel, weil Wittnau auch eine sehr abgezockte Mannschaft ist.

fupa: Können Sie schon etwas über die Personalsituation verraten?

Müller: Wie gesagt, Dennis Trenkle und Alex Koberitz werden fehlen, außerdem haben wir zwei Urlauber. Ansonsten stehen aber alle Spieler zur Verfügung.

Tobias Müllers Spieltag-Tipps:

SG Freiamt-Ottoschwanden – TV Köndringen

Samstag, 16 Uhr (Sportplatz Freiamt)

Ein heißes Spiel! Ich tippe auf ein 3:3.

SG Prechtal/Oberprechtal – FC Emmendingen

Samstag, 16 Uhr (Sportplatz Prechtal)

Da geht es um den zweiten Platz. Ich glaube, Prechtal gewinnt zu Hause mit 2:1.

TuS Königschaffhausen – SG Ihringen/Wasenweiler

Samstag, 18 Uhr (Königswegstadion Königschaffhausen)

Ich tippe auf einen Heimsieg mit 3:1. Ihringen/Wasenweiler war zwar in der letzten Woche erfolgreich, aber Königschaffhausen ist stets ein unangenehmer Gegner und will die Chance gegen einen direkten Konkurrenten nutzen.

FC Denzlingen II – SV Au-Wittnau

Ostersonntag, 14.30 Uhr (Einbollenstadion Denzlingen)

Wie immer: Ich hoffe auf einen Heimsieg, am liebsten ohne Gegentor. Ich sage einfach mal: 2:0.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Biengen

Ostersonntag, 15 Uhr (An der Bozener Straße, Freiburg)

Das geht 3:0 aus. Biengen hatte in der letzten Woche gegen uns einige Defizite, da setzt sich St. Georgen klar durch.

FC Bad Krozingen – SF Oberried

Ostersonntag, 15 Uhr (Erlenmattenstadion Bad Krozingen)

Oberried wird die Pokalniederlage (1:2 gegen SF Eintracht Freiburg, Anm. d. Red.) wettmachen wollen und entscheidet die Partie für sich. 0:2.

SV Blau-Weiß Waltershofen – SG Simonswald/Obersimonswald

Ostersonntag, 15 Uhr (Krebsbachstadion Waltershofen)

Ich tippe auf Waltershofen, aber es wird eine sehr torreiche Partie. 4:2.

SV Rot-Weiss Glottertal – SC Reute

Ostermontag, 15 Uhr (Eichbergstadion Glottertal)

Da drücke ich meinem alten Verein Glottertal die Daumen, und der wird – ebenfalls torreich – gewinnen, mit 4:2.