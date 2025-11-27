Tobias Müller, FC Denzlingen II: "Eingespieltheit zahlt sich aus"

Der FC Denzlingen II stellt aktuell die formstärkste Elf der Fußball-Bezirksliga Freiburg. Coach Tobias Müller wagt sich an den Spieltagtipp
Der FC Denzlingen II reitet in der Bezirksliga Freiburg auf der Erfolgswelle. Siebenmal blieb die Mannschaft von Tobias Müller zuletzt ungeschlagen, sammelte dabei 19 von 21 möglichen Punkten und hat sich auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt. Ob diese Serie sich auf die Saisonziele auswirkt, verrät der Coach im Fupa-Bezirksligatipp zum 14. Spieltag.
fupa: Herr Müller, der FC Denzlingen II schwimmt gerade auf der Erfolgswelle. Ihre Mannschaft hat aktuell eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage vorzuweisen, hat dabei 19 Punkte gesammelt und es sich auf dem zweiten Tabellenplatz eingerichtet. Wo liegen die Gründe für den Lauf?
Tobias Müller: Die Gründe sehe ich darin, dass wir gerade in den letzten Spielen immer eine ähnliche Startformation hatten. Es gab keine großen Wechsel, wir mussten meist nur einen oder zwei Spieler austauschen. In Anes Vrazalica hatten wir außerdem einen Spieler dabei, der uns offensive weitere Optionen bietet und der uns weiterhilft. In Ihringen hat er zum Beispiel vier Tore vorbereitet. Wir haben insgesamt eine gewisse Eingespieltheit entwickelt, und das spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Mit dem 4:0 gegen Ballrechten-Dottingen oder dem 5:0 in Ihringen haben wir ja sehr deutliche Ergebnisse eingefahren. In Ihringen hätte es aber auch 8:3 ausgehen können, da hatten wir ein bisschen Glück – und in Mehmet Can Demirdögen einen guten Torwart. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.