Tobias Müller, FC Denzlingen II: "Eingespieltheit zahlt sich aus"

Der FC Denzlingen II reitet in der Bezirksliga Freiburg auf der Erfolgswelle. Siebenmal blieb die Mannschaft von Tobias Müller zuletzt ungeschlagen, sammelte dabei 19 von 21 möglichen Punkten und hat sich auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt. Ob diese Serie sich auf die Saisonziele auswirkt, verrät der Coach im Fupa-Bezirksligatipp zum 14. Spieltag.

fupa: Herr Müller, der FC Denzlingen II schwimmt gerade auf der Erfolgswelle. Ihre Mannschaft hat aktuell eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage vorzuweisen, hat dabei 19 Punkte gesammelt und es sich auf dem zweiten Tabellenplatz eingerichtet. Wo liegen die Gründe für den Lauf?