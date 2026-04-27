Tobias Müller: "Diszipliniert verteidigt, Chancen konsequent genutzt"

Der Trainer des FC Denzlingen II erwartet einen Dreikampf um Platz zwei – Foto: Daniel Thoma

Der FC Denzlingen II streut mit starker Defensivarbeit Sand ins Getriebe der Tormaschinerie des SV Rot-Weiss Glottertal und nimmt dem Konkurrenten im direkten Duell den zweiten Platz ab.

Tobias Müller, der Trainer des FC Denzlingen II, nannte zwei Punkte als die entscheidenden Faktoren für den 5:0-Erfolg gegen den SV Rot-Weiss Glottertal: "Zum einen haben wir diszipliniert verteidigt, zum anderen haben wir unsere Möglichkeiten konsequent verwertet und aus sieben Chancen fünf Tore erzielt." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die SG Simonswald/Obersimonswald spielt im Rennen um Platz zwei wohl keine Rolle mehr. Die SF Oberried bezwangen die SG unerwartet deutlich mit 5:1. Mario Zink, in dieser Saison aus der A-Jugend zu den Aktiven gestoßen, brachte die Dreisamtäler bereits in der vierten Spielminute in Führung. " Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Marvin Vogt (SG Prechtal/Oberprechtal) mit starker Parade in Wasenweiler

Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal fuhr im Riedparkstadion Wasenweiler ein 3:0 ein und den Abstand zum zweiten Platz auf sieben Punkte vergrößert. Trainer Martin Schill winkte ab: "Wir haben zwar den Vorsprung ausgebaut, aber es sind noch sieben Spieltage zu bestreiten." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Heiko Günther: "Ich dachte, ich seh’ nicht richtig"

Heiko Günther, der Trainer des Aufsteigers SpVgg. Buchenbach, war sicherlich von einem Heimsieg über den Tabellenletzten FC Heitersheim ausgegangen; dass dieser 6:0 ausfiel, überraschte ihn aber doch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TV Köndringen lädt die Endinger zu Toren ein

Der TV Köndringen ging im Heimspiel gegen den SV Endingen zweimal in Führung, kassierte aber zweimal den Ausgleich. Für Spielertrainer Karsten Kranzer waren die Ursachen schnell benannt: "Wir haben den Gegner zu den Toren eingeladen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FV Herbolzheim muss sich trotz 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen

Der FV Herbolzheim ging gegen den SV Au-Wittnau mit 2:0 in Führung, musste sich aber am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.