Tobias Meier: "Man soll niemals nie sagen“

MEIER Es gibt einen Kreis von Jungs, mit denen ich jahrelang zusammengespielt habe – sie sind für mich mehr als nur Mannschaftskollegen. Diese Mitspieler werde ich definitiv vermissen.

Wenn Sie an Ihre Zeit beim SV Sonsbeck zurückdenken – was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?

MEIER Stolz und Freude. Wir haben hier über die Jahre gemeinsam etwas aufgebaut. Und ich freue mich, meinen Teil dazu beigetragen zu haben.

Welche Momente werden besonders in Erinnerung bleiben?

MEIER Der Aufstieg in die Oberliga ist ein prägendes Ereignis, das uns verbindet – ein ganz wichtiger Schritt. Noch viel mehr schätze ich aber den Erfolg, dass wir jetzt viermal den Klassenerhalt geschafft und Sonsbeck zu einem festen Bestandteil der Oberliga gemacht haben.

Was war Ihr schönstes Spiel im Trikot des SV Sonsbeck?

MEIER Das eine Spiel gibt es für mich nicht. Es gab viele Highlights über die Jahre.

Wie haben Sie sich als Person in diesen sieben Jahren entwickelt?

MEIER Ich bin als Student nach Sonsbeck gekommen und bin hier erwachsen geworden.

Gibt es eine Anekdote aus ihrer Sonsbecker Zeit, die kaum jemand kennt?

MEIER Nein, nicht wirklich (schmunzelt).

Sie gehörten zu den erfahrensten Fußballern im Kader. Welchen Rat würden Sie jungen Spielern in Sonsbeck mit auf den Weg geben?

MEIER Der Verein ist top für junge Leute, weil sie hier früh die Chance kriegen, sich zu beweisen. Man muss das schätzen, was man hat. Träume und Ambitionen sind in Ordnung, aber man muss sich erst mal der Aufgabe Oberliga stellen, alles investieren und hier glänzen, bevor man über weitere Schritte nachdenkt.

Welcher Spieler könnte den Platz von Tobias Meier in der neuen Saison einnehmen?

MEIER Ich bin mir sicher, dass der Verein eine gute Lösung findet.

Sie gehörten in den sieben Jahren mit einem Pflichtspieltreffer nicht gerade zu den Torjägern. Auch beim letzten Spiele in Biemenhorst konnten ihnen die Kollegen keinen weiteren Treffer auflegen. War das Thema?