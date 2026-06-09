Tobias Meier: "Man soll niemals nie sagen“

Oberligist SV Sonsbeck muss fortan ohne Defensivallrounder Tobias Meier auskommen. Der 30-Jährige verabschiedete sich nach sieben Jahren aus dem Willy-Lemkens-Sportpark. Ein Gespräch mit Meier über seine Beweggründe, seine Sonsbecker Zeit und wie’s mit einem möglichen Comeback aussieht.
TOBIAS MEIER Ich habe mir viel Zeit für diese Entscheidung genommen. Ich habe jahrelang vieles für den Fußball geopfert. Außerhalb des Fußballs passiert gerade viel – beruflich wie privat. Ich möchte mir die Zeit dafür nehmen, da rutscht der Fußball in der Priorität nach hinten.
MEIER Man soll niemals nie sagen. Ich lasse meine Zukunft erst mal offen, halte mich außerhalb des Platzes fit und fokussiere mich zunächst auf andere Themen.
MEIER Der SV Sonsbeck wird der erste Ansprechpartner sein.
MEIER Es gibt einen Kreis von Jungs, mit denen ich jahrelang zusammengespielt habe – sie sind für mich mehr als nur Mannschaftskollegen. Diese Mitspieler werde ich definitiv vermissen.
MEIER Stolz und Freude. Wir haben hier über die Jahre gemeinsam etwas aufgebaut. Und ich freue mich, meinen Teil dazu beigetragen zu haben.
MEIER Der Aufstieg in die Oberliga ist ein prägendes Ereignis, das uns verbindet – ein ganz wichtiger Schritt. Noch viel mehr schätze ich aber den Erfolg, dass wir jetzt viermal den Klassenerhalt geschafft und Sonsbeck zu einem festen Bestandteil der Oberliga gemacht haben.
MEIER Das eine Spiel gibt es für mich nicht. Es gab viele Highlights über die Jahre.
MEIER Ich bin als Student nach Sonsbeck gekommen und bin hier erwachsen geworden.
MEIER Nein, nicht wirklich (schmunzelt).
MEIER Der Verein ist top für junge Leute, weil sie hier früh die Chance kriegen, sich zu beweisen. Man muss das schätzen, was man hat. Träume und Ambitionen sind in Ordnung, aber man muss sich erst mal der Aufgabe Oberliga stellen, alles investieren und hier glänzen, bevor man über weitere Schritte nachdenkt.
MEIER Ich bin mir sicher, dass der Verein eine gute Lösung findet.
MEIER Das ist mir gar nicht so wichtig. Es war persönlich ein besonderes Spiel, aber ich möchte keine Geschenke. Viel mehr wollte ich das letzte Spiel mit den Jungs auf dem Platz genießen und mich mit einem Sieg verabschieden. Ich glaube, wir sind alle froh, dass der Klassenerhalt im Vorfeld gesichert war und es im letzten Spiel nicht noch um entscheidende Punkte ging.