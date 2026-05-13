Tobias Langemeyer nicht mehr Trainer vom TV Dinklage!

Der TV Dinklage hat sich von Trainer Tobias Langemeyer getrennt. Das teilte die Mannschaft der 1. Herren in einem emotionalen Statement via Instagram mit.
Darin heißt es, dass der Vorstand der Fußballabteilung Tobias Langemeyer „von seiner Position als Trainer der 1. Herren freigestellt hat“. Besonders deutlich wurde dabei hervorgehoben, dass die Entscheidung „alleinig und ohne jegliche Debatte vom Fußballvorstand getroffen“ und der Mannschaft erst im Nachgang mitgeteilt worden sei.
Innerhalb des Teams sorgte die Entscheidung offenbar für große Bestürzung. Die Mannschaft schrieb von „Erschütterung und Fassungslosigkeit“, nachdem sie von der Freistellung erfahren habe. Weiter heißt es: „Unserer Mannschaft wurde dadurch gewissermaßen das ‚Herz‘ rausgerissen und somit hat unser eingeschlagener Weg ein viel zu frühes Ende gefunden.“
Gleichzeitig richteten die Spieler zahlreiche persönliche Worte an ihren bisherigen Trainer. Sie bedankten sich unter anderem für seine „Offenheit und Direktheit“, seine Professionalität, seinen Perfektionismus sowie seine „akribische Arbeit, aus jedem Tag das Maximum herauszuholen“.
Besonders hervorgehoben wurde auch Langemeyers Umgang mit der Mannschaft abseits des Platzes. Der Trainer habe stets versucht, das Team „nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich und mental nachhaltig weiterzuentwickeln“.
Außerdem betonte die Mannschaft, wie wichtig Langemeyer für das Vereinsleben gewesen sei. „Danke, dass du uns immer wieder vor Augen geführt hast, was wir in Dinklage für einen geilen Verein haben“, heißt es in dem Statement. Zudem habe er versucht, „auch mannschaftsübergreifend und abteilungsübergreifend zu arbeiten“.
Zum Abschluss kündigte das Team an, in den verbleibenden vier Spielen weiterhin alles für den Klassenerhalt geben zu wollen. „Wir werden in den verbleibenden vier Spielen unser Herz auf dem Platz lassen und alles für das Ziel geben, für das wir schon lange gemeinsam hart gearbeitet haben: Klassenerhalt. Das sind WIR UNS schuldig.“
Aktuell steht der TVD auf dem zehnten Platz und hat 31 Punkte. Weiter geht es dann am Sonntag mit dem Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Brake.