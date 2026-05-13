Tobias Langemeyer nicht mehr Trainer vom TV Dinklage! Coach muss nach 0:7 in Melle gehen von NK · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der TV Dinklage hat sich von Trainer Tobias Langemeyer getrennt. Das teilte die Mannschaft der 1. Herren in einem emotionalen Statement via Instagram mit.

Darin heißt es, dass der Vorstand der Fußballabteilung Tobias Langemeyer „von seiner Position als Trainer der 1. Herren freigestellt hat“. Besonders deutlich wurde dabei hervorgehoben, dass die Entscheidung „alleinig und ohne jegliche Debatte vom Fußballvorstand getroffen“ und der Mannschaft erst im Nachgang mitgeteilt worden sei. Innerhalb des Teams sorgte die Entscheidung offenbar für große Bestürzung. Die Mannschaft schrieb von „Erschütterung und Fassungslosigkeit“, nachdem sie von der Freistellung erfahren habe. Weiter heißt es: „Unserer Mannschaft wurde dadurch gewissermaßen das ‚Herz‘ rausgerissen und somit hat unser eingeschlagener Weg ein viel zu frühes Ende gefunden.“

Gleichzeitig richteten die Spieler zahlreiche persönliche Worte an ihren bisherigen Trainer. Sie bedankten sich unter anderem für seine „Offenheit und Direktheit“, seine Professionalität, seinen Perfektionismus sowie seine „akribische Arbeit, aus jedem Tag das Maximum herauszuholen“. Besonders hervorgehoben wurde auch Langemeyers Umgang mit der Mannschaft abseits des Platzes. Der Trainer habe stets versucht, das Team „nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich und mental nachhaltig weiterzuentwickeln“.