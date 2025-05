Tobias Kopetzky wird neuer Cheftrainer des FSV Winkel

Tobias Kopetzky kehrt zum FSV Winkel zurück und wird zur kommenden Spielzeit 2025/26 neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Es ist der nächste wichtige Entwicklungsschritt nach der Neuausrichtung im Winter und dem immer wahrscheinlicher werdenden Klassenerhalt in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Nach vertrauensvollen Gesprächen mit der sportlichen Leitung um Toni Altlay und Jannik Schneider und der parallellaufenden fortschreitenden guten Entwicklung des Vereins und des Teams, das große Schritte im Kampf um den Klassenerhalt vollzogen hat, gab der 34-Jährige diese Woche ligenunabhängig seine Zusage für die Spielzeit 2025/2026.

In den vergangenen vier Spielzeiten transformierte Kopetzky den FSV Oberwalluf von einem A-Ligisten in einen etablierten Kreisoberligisten. Der Ligakonkurrent trägt dank kontinuierlicher Arbeit die klare Handschrift des Trainers, der nach der intensiven Zeit zunächst kürzertreten wollte. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn nach unserer Neuausrichtung dennoch von unserem Plan für die Zukunft überzeugen konnten. Wir haben oft gegen seine Mannschaften gespielt. Die Teams hatten immer einen Plan, waren sehr gut vorbereitet“, erklärt Toni Altlay die Beweggründe für die Personalie, die zudem eine Winkler Vergangenheit prägt. Kopetzky spielte seit der C-Jugend bis 2017 im Seniorenbereich der Winkler.

„Der FSV Winkel ist als Spieler mein Stammverein gewesen, in dem ich viele Jahre seit der Jugend agiert und mich sehr wohlgefühlt habe. Deshalb habe ich mich sehr über das Interesse gefreut und mich nach intensiven Überlegungen entschieden, diese spannende Aufgabe anzunehmen“, sagt Kopetzky. Die sportliche Leitung und die bisherigen Trainer hätten in einer schwierigen Lage tolle Arbeit geleistet und einiges angestoßen. „Daran möchte ich mit den Verantwortlichen nun anknüpfen“, so Kopetzky.



Die bisherigen Spielertrainer Simon Monreal, Yannik Palinkas stehen mit Trainer Sasa Prodanovic nach dem 4:0 gegen Kiedrich kurz vor dem Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt. „Das Trio hat in der Rückrunde gute, intensive Arbeit mit dem Team geleistet und in einer schwierigen sportlichen Lage Ruhe ausgestrahlt. Das war nicht selbstverständlich und dafür gilt dem Trio unser Dank. Gemeinsam wollen wir zeitnah den Klassenerhalt feiern“, sagt Jannik Schneider, der mit Altlay die Strukturen auf der Trainerbank für die kommende Saison geschaffen hat.

Simon Monreal künftig spielender Co-Trainer, Palinkas nur noch Spieler

Monreal agiert künftig als spielender Co-Trainer. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Tobias war da unsere Wunschlösung.“ Palinkas wird sich auf eigenen Wunsch auf seine Rolle als Spieler fokussieren. „Mit Sasa Prodanovic war die Zusammenarbeit ohnehin nur bis Sommer vereinbart. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er die Jungs mit seiner Erfahrung in dieser schwierigen Lage unterstützt hat und zum Erreichen unserer Ziele beigetragen hat“, so Schneider.

Unterdessen hat der aktuelle Kader für kommende Spielzeit nahezu geschlossen zugesagt. „Zwei, drei Personalien gilt es noch zu klären. Der Trainer möchte in der Vorbereitung aber allen eine Chance gewähren, sich zu präsentieren“, so Altlay. Über bereits feststehende Neuzugänge wird der Verein nach Abschluss der Saison informieren. „Wir möchten den Kader peu a peu breiter aufstellen und da nun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen“, berichtet Schneider