Tobias Klösel: „In der Karaokebar hatten alle ihren Spaß mit uns“

Marathon statt Sprint: Tobias Klösel | Foto: Privat

Die Fußballer der SG Stühlingen/ Weizen II sind Meister in der Kreisliga B. Der Kapitän spricht im Aufsteigerporträt über Fahrten im Maiwagen und Trainer, die es gerne mal selbst spannend machen.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Stühlingen/Weizen II − Aufsteiger in die Kreisliga A. Im vergangenen Jahr waren die SG-Fußballer als Vizemeister der Kreisliga B, Staffel IV, in den Aufstiegsspielen zur A-Klasse gescheitert. Diesmal ging die Reserve auf Nummer sicher und holte vor dem SV Eggingen die Meisterschaft. Kapitän Tobias Klösel blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

„Es ist kein Spiel, sondern ein Marathon, den wir gemeinsam als Team bestreiten.“ Unser Motto, speziell in der Rückrunde.