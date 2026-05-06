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Tobias Kempe wird Trainer bei Germania Eberstadt
Ex-Lilien-Profi heuert ab Sommer beim Kreisoberligisten an
von Oliver Strerath · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser
Handschlag: Tobias Kempe (Mitte) wurde am Mittwoch als Trainer von Fußball-Kreisoberligist Germania Eberstadt vorgestellt. Vereinsvorsitzender Torsten Sonntag und der Sportliche Leiter Rainer Lanzer als auch der ehemalige Lilien-Profi freuen sich auf die Zusammenarbeit. – Foto: Peter Henrich
Der frühere Lilien-Profi Tobias Kempe startet seine Laufbahn als Trainer bei Kreisoberligist Germania Eberstadt. Ein Engagement, auf das sich beide Seiten freuen und von dem sie profitieren wollen. Zumindest hat der neue Coach ein hohes Ziel mit seiner Mannschaft.