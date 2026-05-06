Tobias Kempe wird Trainer bei Germania Eberstadt Ex-Lilien-Profi heuert ab Sommer beim Kreisoberligisten an von Oliver Strerath · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Handschlag: Tobias Kempe (Mitte) wurde am Mittwoch als Trainer von Fußball-Kreisoberligist Germania Eberstadt vorgestellt. Vereinsvorsitzender Torsten Sonntag und der Sportliche Leiter Rainer Lanzer als auch der ehemalige Lilien-Profi freuen sich auf die Zusammenarbeit. – Foto: Peter Henrich