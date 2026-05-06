 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Tobias Kempe wird Trainer bei Germania Eberstadt

Ex-Lilien-Profi heuert ab Sommer beim Kreisoberligisten an

von Oliver Strerath · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser
Handschlag: Tobias Kempe (Mitte) wurde am Mittwoch als Trainer von Fußball-Kreisoberligist Germania Eberstadt vorgestellt. Vereinsvorsitzender Torsten Sonntag und der Sportliche Leiter Rainer Lanzer als auch der ehemalige Lilien-Profi freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Handschlag: Tobias Kempe (Mitte) wurde am Mittwoch als Trainer von Fußball-Kreisoberligist Germania Eberstadt vorgestellt. Vereinsvorsitzender Torsten Sonntag und der Sportliche Leiter Rainer Lanzer als auch der ehemalige Lilien-Profi freuen sich auf die Zusammenarbeit. – Foto: Peter Henrich

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Tobias Kempe
Tobias Kempe

Der frühere Lilien-Profi Tobias Kempe startet seine Laufbahn als Trainer bei Kreisoberligist Germania Eberstadt. Ein Engagement, auf das sich beide Seiten freuen und von dem sie profitieren wollen. Zumindest hat der neue Coach ein hohes Ziel mit seiner Mannschaft.

Alle Hintergründe zu Kempes Vorstellung als Cheftrainer bei Germania Eberstadt lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
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