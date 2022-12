Tobias Kaiser übernimmt beim TSV Tettnang

Die Suche hat ein Ende, Tobias Kaiser wird zum 01.01.23 Cheftrainer beim TSV Tettnang. Es war das große Ziel der TSV verantwortlichen, einen Trainer zu finden der im Januar startet und über den Sommer hinaus Trainer bleiben soll. Somit ist Kaiser auch voll in die Planungen was die Spielzeit 23/24 angeht einbezogen und auch die Spieler haben Klarheit.

Tobias Kaiser ist kein unbekannter in Tettnang. Nachdem er in seiner Jugendzeit von der C bis zur A-Jugend beim FV Ravensburg spielte, sammelte er die ersten Erfahrungen im aktiven Bereich beim VFB Friedrichshafen. Danach kam er nach Tettnang und spielte unter dem damaligen Trainer Peter Riedlinger für den TSV, unter anderem in der Landesliga.

Nach einer tollen Zeit in Tettnang zog es Ihn dennoch wieder zurück zu seinem Heimatverein, dem SV Ettenkirch. Dort war er nun rund 10 Jahre lang tätig.

Warum fiel die Wahl auf Tobias Kaiser, darauf hat Abteilungsleiter Christian Rasch eine schnelle Antwort.