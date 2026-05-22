Tobias Ippendorf verlängert beim VfB Bad Mergentheim Der Verein aus der Kreisliga A3 Franken stellt die Weichen für die Zukunft von pm · Gestern, 23:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic/Verein

Der VfB Bad Mergentheim freut sich, die Vertragsverlängerung von Trainer Tobias Ippendorf bekanntzugeben. Der DFB-A-Lizenz-Inhaber hat in dieser Saison hervorragende Arbeit geleistet und seine Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz geführt – ein Rang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Die Vertragsverlängerung gilt unabhängig von der künftigen Spielklasse, ein deutliches Zeichen des Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung. Mit seiner Expertise, seinem Engagement und seinem strategischen Gespür wird er auch in der kommenden Saison die sportlichen Ziele des Vereins vorantreiben.

„Wir sind überglücklich, Tobias weiterhin an unserer Seite zu haben. Seine Arbeit auf und neben dem Platz ist herausragend, und wir blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Spielzeit.“, so ein sehr glücklicher Reinhard Schimki, Präsident des VFB. Mit Ippendorf an der Spitze strebt Bad Mergentheim weiterhin nach sportlicher Kontinuität und erfolgreichen Leistungen. Dabei helfen, sollen auch die Neuzugänge: Endrit und Elmedin Zogaj (beide SGM Künzelsau), Levi Weiß (U19 FSV Hollenbach), Johann Daoud und Joel Krüger (beide SpVgg Giebelstadt), Julian Schneck (1. FC Umpfertal) sowie die Jugendspieler Quentin Schmitt und Luca Most, die allesamt den Kader für die kommende Saison verstärken.