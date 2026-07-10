Tobias-Horstkamp-Turnier beim SC Viktoria 09 Krefeld

Das Tobias-Horstkampf-Turnier im Überblick. – Foto: Eichholz, Viktoria Krefeld

Am Samstag, dem 11.07.2026, findet erneut das beliebte Tobias-Horstkamp-Turnier auf der Bezirkssportanlage Schroersdyk in Krefeld statt. Als Teil der Vorbereitung ist das Turnier ein echter Gradmesser für die teilnehmenden Mannschaften, bei dem in diesem Jahr in zwei Gruppen der Gastgeber, sowie Bezirksligist VfB Uerdingen, der SC Schiefbahn, SuS Krefeld, der FC Traar und TuRa Brüggen 2 gegeneinander antreten. Anstoß ist bereits um 12 Uhr, die Spielzeit beträgt 40 Minuten. Das Finale ist gegen 18 Uhr geplant. Für Speis und Trank ist gesorgt.