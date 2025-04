Tobias Hoch verlängert in Vilzing: Vom Talent zum Vorzeigespieler

Während die DJK Vilzing seit dem Re-Start in der Regionalliga Bayern in einem bemerkenswerten Aufwind steckt, basteln die Verantwortlichen abseits des Platzes weiter am Kader für die Saison 2025/26. Worüber in diesen Tagen Freude aufkommt: Schienenspieler Tobias Hoch hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Der 29-Jährige hat seinen Vertrag ligaunabhängig bis Juni 2026 verlängert, mit Option auf ein zweites Vertragsjahr. In der laufenden Spielzeit war der Wahl-Regensburger, der bereits seit 2017 im Chamer Vorort spielt, bislang allerdings vom Pech verfolgt.

Vier zum Teil schwerwiegende Verletzungen musste Vilzings Flügelflitzer während seiner Zeit bei der DJK bereits verdauen. Aktuell ist Hoch wegen eines Knochenödems außer Gefecht gesetzt. Zuvor hatte er in dieser Saison schon mehrfach mit Beschwerden am Sprunggelenk zu kämpfen. Daher absolvierte der Vorzeige-Athlet, der vor knapp knapp acht Jahren vom SSV Jahn Regensburg II an den Huthgarten wechselte, in der laufenden Runde erst neun Einsätze.



Viele weitere Einsätze sollen aber in der nächsten Saison noch dazukommen, geht es nach dem Geschmack der Verantwortlichen. „Tobi ist in unserem Verein ein höchst angesehener Spieler. Er hat in seiner Zeit bei uns eine tolle Entwicklung vom Talent zum absoluten Leistungsträger hingelegt. Wenn er fit ist, zählt er ohne Zweifel zu den besten Spielern der Liga auf seiner Position“, bringt DJK-Abteilungsleiter Roland Dachauer dem 29-Jährigen höchste Wertschätzung entgegen. „In dieser Saison klebt ihm das Verletzungspech an den Stiefeln. Aber gerade deshalb freut es uns sehr, dass er uns für die kommende Spielzeit erhalten bleibt und dann hoffentlich verletzungsfrei zu alter Stärke zurückfindet“, schiebt Dachauer nach.



Die Vertragsverlängerung von Tobias Hoch inkludiert, sind beim aktuellen Tabellen-13. der Regionalliga Bayern zum jetzigen Zeitpunkt bereits gut zwei Drittel der Kaderplätze für die kommende Saison vergeben. „Wir sind auf einem guten Weg, was die Planung angeht. Wir sind sehr optimistisch gestimmt, auch in der neuen Saison eine konkurrenzfähige Truppe stellen zu können“, gibt Vilzings Spartenchef zu Protokoll.