Tobias Harink: "Toller Auftakt"

– Foto: Uli Mentrup

Bei sommerlichen Temperaturen auf der Sportanlage des SuS Buer in Melle erwischte Oberligist SC Spelle-Venhaus einen starken Auftakt in die Saison 2026/27. Die Emsländer schlugen im ersten Testspiel durch den Treffer von Tjark Höpfner den FC Gütersloh, der in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Regionalliga West belegt hatte, 1:0 (1:0).

Der SCSV nahm nach drei Trainingseinheiten die Herausforderung gegen die klassenhöheren Ostwestfalen an. Die Emsländer starteten gut in die Partie und setzten sich in den ersten fünf Minuten in der gegnerischen Hälfte fest. Die Chance nach einer Ecke nutzten sie nicht.

„Toller Auftakt, auch wenn in vielen Bereichen noch Luft nach oben ist. Aber das ist völlig normal im ersten Testspiel. Das Ergebnis geht klar“, erklärte Spelles Sportlicher Leiter Tobias Harink.Der Sieg sei nicht unverdient, auch wenn Gütersloh nach der Pause ein Chancen-Plus gehabt habe. „Es geht heute darum, dass wir uns gut und viel bewegt und zudem noch leidenschaftlich verteidigt haben. Die Mannschaft hat alles reingeworfen.“

Dann allerdings folgte eine starke Viertelstunde der Mannschaft von Trainer Julian Hesse. Der Regionalligist drängte die Schwarz-Weißen in die eigene Hälfte zurück - ohne allerdings sonderlich torgefährlich zu werden. Nach einem Fehler im Aufbauspiel musste SCSV-Torwart Bernd Lichtenstein klären. Das war eine von zwei Möglichkeiten der Gütersloher vor dem Seitenwechsel.

Nach 20 Minuten war Spelle wieder richtig gut im Spiel. Eine Co-Produktion von zwei Spielern, die in diesem Sommer von der U23 des SV Meppen gekommen sind, leitete die SCSV-Führung ein: Nach einem langen Ball von Joe Klöpper hinter die FC-Kette flankte Daniel Benke auf Tjark Höpfer. Der 20-Jährige ließ einen Abwehrspieler aussteigen und schob den Ball zum ersten Testspieltor der Schwarz-Weißen in der neuen Saison ins Netz.

Nur fünf Minuten später hätte der SCSV sogar auf 2:0 erhöhen können. Erneut bereitete Benke vor. Nach dessen Pass setzte sich der 21-jährige Neuzugang Benjamin Evers (zuletzt Preußen Münster II) im Eins-gegen-eins durch, doch Güterslohs Torwart Jarno Peters lenkte das Leder an die Latte. Pech für den SCSV. Evers hatte vor der Pause zwei weitere Möglichkeiten: Einmals schoss er knapp vorbei, dann war ein Abwehrspieler zur Stelle. „Eine verdiente Führung nach 45 Minuten. Es hätte auch 2:0 stehen können“, erklärte Harink.

In der Pause wechselte Hupe siebenmal. Benke hatte die erste Möglichkeite im zweiten Durchgang, verzog aber knapp. Dann kam Gütersloh besser ins Spiel. Der Regionalligist verfehlte zunächst das Speller Tor nur knapp, danach rettete Torwart Mattis Niemann im direkten Duell (63.). Nur 60 Sekunden später wurde ein FC-Spieler im Abschluss gestört und verfehlte das Speller Gehäuse aus drei Metern. „Eine schwierige Phase“, urteilte Harink.

Doch Spelle bestand diese Phase ohne Gegentreffer und kam durch das eingewechselte Eigengewächs Matteo Echelmeyer und Höpfner, der frei vor dem Torwart auftauchte, wieder zu Chancen. Allerdings vergab der Gegner noch zwei große Möglichkeiten. Es blieb beim 1:0.

Trainer Henry Hupe musste beim ersten Testspiel der Saison 2026/27 auf sechs Spieler verzichten: Jan Popov, Luca Tersteeg (beide verletzt), Tom Winnemöller (krank), Steffen Wranik, Adrian Lenz und Marvin Kehl (alle privat verhindert). „Der eine oder andere muss mehr als 45 Munuten spielen. Das machen die Jungs ja gerne“, meinte Harink.

Dienstag erster Heim-Test

Bereits am Dienstag bestreitet der SCSV den nächsten Test. Er erwartet um 19 Uhr im heimischen Getränke Hoffmann Stadion die U21 der niederländischen Talentschmiede des FC Twente/Heracles Almelo.

FC Gütersloh - SC Spelle-Venhaus 0:1 (0:1)

SC Spelle-Venhaus: 1. Halbzeit: Lichtenstein - Höpfner, Pauli, Klöpper, Meier - Evers, Golkowski, Anton Popov - Benke, Artem Popov, Schepers .- Trainer: Henry Hupe.

2. Halbzeit: Niemann - Jesgarzewski, Wulkotte, Dosquet, Krone - Golkowski, Ahillen, Evers (60. Echelmeyer) - Benke, Oswald, Artem Popov.

Tor: 0:1 Tjark Höpfner (20.)

Schiedsrichter: Joris Christoffer (Osnabrücker SC).