Tobias Haitz hat imFußball viel erlebt - und sammelt weiter Erlebnisse. – Foto: Michelle Noetzel

Tobias Haitz: Mit einem Weltmeister auf Du und Du Tobias Haitz eilt als Trainer der Fußballerinnen des SV Rosellen von Erfolg zu Erfolg. Doch der 33-Jährige verfolgt als Spieler noch selbst ehrgeizige Ziele. Demnächst ist er wieder mit der Kleinfeld-Nationalmannschaft gefordert. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga Baller League SV Rosellen Golden XI Tobias Haitz

Auch wenn die Saison in der Frauen-Niederrheinliga bei zwei noch ausstehenden Spieltagen ausklingt, die Fußballerinnen des SV Rosellen haben ihre Saisonziele schon unter Dach und Fach. Als Aufsteiger steht der Klassenverbleib schon länger fest, zudem konnten sie zum vierten Mal in Folge den Kreispokal einfahren.

Doch für Erfolgscoach Tobias Haitz ist eine entspannte Sommerpause noch nicht in Sicht. Der 33-Jährige reist als Spieler der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft vom 4. bis 8. Juni in Moldawien. Und auf dem Weg zum angestrebten Titel könnte es eventuell prominente Unterstützung geben. Denn Ex-Profi Christoph Kramer, mit Deutschland Weltmeister 2014, gehört auch zum Kader der Kleinfeld-Truppe. „Ob Chris dabei ist, ist noch offen. Schließlich hat er aktuell viele Termine als TV-Experte für das ZDF und auch rund um seinen ersten Roman“, sagt Haitz, der mit Kramer befreundet ist. Die beiden lernten sich in ihrer Zeit in der Jugend des TSV Bayer Leverkusen zwischen 2007 bis 2011 kennen. Zuletzt haben sich die Freunde im Solinger Kulturzentrum Cobra getroffen. In seiner Heimatstadt stellte Kramer seinen Debüt-Roman „Das Leben fing im Sommer an“ vor, der zwischenzeitlich sogar in der Spiegel Bestsellerliste auftauchte. „Das war ein sehr schöner Abend. Das Buch selbst habe ich nicht gelesen,aber ich habe es zur Unterstützung erworben und mir von Chris signieren lassen. Aber das Hörbuch habe ich angehört“, berichtet der Trainer des SV Rosellen.

Spielerisch fit hält sich Haitz auch in der unter anderen von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründeten Baller League. Dort spielt er für das Team „Golden XI“, bei dem auch Christoph Kramer immer mal wieder zum Einsatz kommt. „Das Motto lautet: Back to the roots. Dieses Kleinfeldformat hat schon einen Boom ausgelöst und es gibt inzwischen weitere Ligen“, erklärt Tobias Haitz, der als Spieler bei seinen zahlreichen Stationen schon viel erlebt hat. Zwischenzeitlich gehörte er zum Kader des Drittligisten SF Lotte und des NEC Nijmegen in der holländischen Eredivisie. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehören die Auftritte im DFB-Pokal. „So haben wir zum Beispiel mit Viktoria Köln Union Berlin mit 2:1 geschlagen und aus dem Wettbewerb geworfen. In der zweiten Runde haben wir dann gegen meinen Ex-Verein Bayer 04 Leverkusen gespielt und mit 0:6 verloren. Mit Alemannia Aachen gab es ein Duell gegen die U23 des 1. FC Köln. Meine Familie, meine Freunde waren komplett im Stadion und haben den 3:0-Sieg am Tivoli miterlebt. Das war ein unglaubliches Spiel“, erinnert sich Haitz. In den Niederlanden wurde er mit Nijmegen Zweitliga-Meister.