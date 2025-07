Tobias Hänschke beerbt Cheftrainer Robert Brand und will „schlagkräftige Truppe formen“

TSV Gilching II geht in seine dritte Kreisliga-Saison. Nicht mehr mit an Bord ist Robert Brand, der nach einem Jahrzehnt an Tobias Hänschke übergibt.

Als neuer Co-Trainer fungiert künftig Markus Artmann. Der 46-Jährige ist kein Unbekannter, er hatte in der vergangenen Saison ab und zu als Torhüter ausgeholfen und war als Jugendtrainer in Gilching tätig. „Er kommt aus dem Jugendbereich, kennt den Verein und die Spieler. Ich denke, das wird gut passen“, sagt Hänschke über seinen neuen Trainerkollegen.

Zum einen seien zahlreiche Spieler aus der eigenen U19 nachgerückt, zum anderen einige Akteure nach einem einjährigen Ausflug in die Erste wieder zur Reserve zurückgekehrt. Beim ersten Test sah es trotz der 0:1-Niederlage beim Kreisklassisten FC Hofstetten zumindest zahlenmäßig bereits recht positiv aus. Insgesamt konnte Hänschke dabei gleich neunmal durchwechseln, ohne selbst überhaupt aufzulaufen.

TSV Gilching II hat sich in der Relegation gegen FC Real Kreuth gerettet

Das hatte vor allem in der Hinrunde der Vorsaison noch ganz anders ausgesehen, Personalsorgen plagten damals den kompletten Gilchinger Herrenbereich. Oftmals hatten Brand und Hänschke nur einen recht dünnen Kader zur Verfügung und mussten viel improvisieren.

Obendrein mussten sie mit dem Verlust von gleich sieben Punkten wegen unrechtmäßig eingesetzter Spieler zurechtkommen. Im Saisonendspurt aber fand die Gilchinger Zweite wieder zu alter Stärke und stürmte über die Relegation gegen den FC Real Kreuth zum Kreisliga-Klassenerhalt.

Beinharter Saisonstart mit drei Spielen in sechs Tagen für den TSV Gilching II

In der neuen Spielzeit möchte Hänschke am liebsten gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Damit dies gelingt, müssen jedoch die Grundlagen stimmen. „In den nächsten Wochen geht es darum, ein ordentliches Fitnesslevel zu erreichen und an der Robustheit zu arbeiten“, kündigt der Spielertrainer an.

Bis zum Punktspielauftakt sind noch vier Testpartien geplant. Am Donnerstagabend verlor die Reserve mit 1:3 beim SC Fürstenfeldbruck. Ernst wird es ab dem 10. August, dann startet der TSV Gilching II mit einem Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen II in seine dritte Kreisliga-Saison. Zum Beginn kommt es mit drei Spielen in sechs Tagen gleich knüppeldick, auf das Auftaktspiel folgt am Mittwoch, 13. August, ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Deisenhofen III und am Samstag, 16. August, ein Auswärtsspiel beim SC Unterpfaffenhofen.