Tobias Hägele übernimmt die Zweite Mannschaft des 1. FC Stern von Nico Schoch · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicolas Schoch

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte beginnt bei der Zweiten Mannschaft des 1. FC Stern Mögglingen ein neues Kapitel. Auf Trainer Marcel Knödler und seinen spielenden Co-Trainer Uros Cutic, die nach eineinhalb Jahren aus persönlichen Gründen ihre Ämter niederlegen, folgt ein bekanntes Gesicht aus den eigenen Reihen: Tobias Hägele übernimmt zur neuen Saison das Traineramt. Die Messlatte liegt hoch. Mit Platz fünf und 44 Punkten spielte der Stern II in der vergangenen Saison die beste Runde seiner Vereinsgeschichte in der Kreisliga B II. Nun soll die positive Entwicklung fortgesetzt werden – auch wenn der neue Trainer zunächst andere Prioritäten setzt.

„Wir wollen eine erfolgreiche Runde spielen. Allerdings müssen wir zuerst unsere Abgänge kompensieren“, erklärt Hägele. Einen Tabellenplatz wolle er dabei nicht als Maßstab nehmen. „Wichtig ist, dass wir uns als Mannschaft schnell finden, uns gruppentaktisch weiterentwickeln und gleichzeitig jeden einzelnen Spieler besser machen. Wenn wir die Jungs individuell weiterbringen und als Team den nächsten Schritt gehen, kommt der Erfolg von ganz allein.“ Für diese Aufgabe bringt der 35-Jährige reichlich Erfahrung mit. Bereits von 2014 bis 2016 trainierte er die C-Jugend des Juniorteam Rems, anschließend zwei Jahre die B-Jugend. Von 2018 bis 2020 stand Hägele bereits an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des Stern und kennt daher viele der heutigen Spieler noch aus seiner ersten Amtszeit oder aus der gemeinsamen Jugendzeit. 2022 unterstützte er das Team in der Rückrunde, ehe er von 2022 bis 2023 die A-Jugend betreute. Seit Juni 2024 ist Hägele zudem als DFB-Stützpunkttrainer tätig und besitzt die Trainer-B-Lizenz.

Der neue Coach möchte auf den Stärken der Rekordsaison aufbauen, gleichzeitig aber auch neue Impulse setzen. Junge Spieler sollen behutsam integriert und an den Aktivenbereich herangeführt werden. Gelingt es, die Abgänge zu kompensieren und die Mannschaft weiterzuentwickeln, könnte der Stern II auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle im oberen Tabellendrittel spielen.