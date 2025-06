Tobias Gutscher freut sich auf "neue Herausforderung" beim FC Neustadt

Die Trainersuche beim FC Neustadt ist beendet. Tobias Gutscher kehrt zwei Jahre, nachdem er den FC Neustadt als Spieler verlassen hatte, wieder zu seinem Jugendverein zurück und wird zur kommenden Saison die erste Mannschaft übernehmen. Erfahrung als Trainer hat der 32-Jährige kaum, aber er bringt etwas mit, mit dem sie in Neustadt zuletzt gut gefahren sind. "Tobias Gutscher kennt die Mannschaft, er ist stark verbunden mit dem Verein und hat in den vergangenen Jahren so gut wie alle Höhen und Tiefen mitgemacht", so Rolf Eckert, Vorstand Sport des FC Neustadt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.