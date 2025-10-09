Tobias Gutscher, FC Neustadt: "Die einfachsten Dinge sind offt schwer"

Vielleicht kommt dieses Spiel zum genau richtigen Zeitpunkt: Nach einem frustrierenden Start in die Runde hat sich der FC Neustadt in den jüngsten Spielen stabilisiert. Zwei Unentschieden und vor allem der 1:0-Erfolg gegen den VfR Stockach am vergangenen Wochenende waren echte Stimmungsaufheller und deuten darauf hin, dass die Mannschaft allmählich in die Spur findet. Nun also steht mit dem Auswärtsspiel beim Hegauer FV die denkbar schwerste Aufgabe für die Hochschwarzwälder an. Zumindest auf dem Papier. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.