Tobias Gümbel trifft vier mal

Ebenfalls zu einem hohen Sieg kam unsere „Zweite“, die im vom Gegner gewählten „Flex-Modus“ (9 vs 9) dem Gegner keine Chance ließ. Mann des Tages war dabei Tobi Gümbel, dem mit drei Treffern in den ersten 20 Minuten ein lupenreiner Hattrick gelang. Nachdem der Gast in der 22. Minute auf 3:1 verkürzen konnte sorgte Hannes Hebel mit dem 4:1 für den Halbzeitstand. Tobias Gümbel gelang kurz nach Wiederanpfiff per Kopf das 5:1, dem Anthony Kraft, Hannes Hebel und Christoph Gümbel drei weitere Treffer folgen ließen. Schließlich gelang den Gästen in der Schlussphase noch ein weiterer Ehrentreffer zum 8:2 Endstand.