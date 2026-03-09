Tobias Grabl gibt SV Würding sein Ja-Wort

Tobias Grabl (zweiter von rechts) trainiert ab der kommenden Saison den SV Würding – Foto: Verein

Den FC Münzkirchen wird Tobias Grabl mit hoher Wahrscheinlichkeit - der Klub aus dem Bezirk Schärding führt die Tabelle der 1. Klasse Nord-West nach der Vorrunde mit einem komfortablen Vorsprung von elf Punkten souverän an - zurück in die Bezirksliga führen. Dennoch ist für den 37-jährige Vollblutfußballer, der unter anderem schon für den SV Schalding-Heining, TSV Bogen und FC Sturm Hauzenberg aufgelaufen ist, im Juni auf eigenem Wunsch Schluss. Der Innenverteidiger, der schon Spielertrainer-Stationen beim FC Fürstenzell, FC Salzweg und der SG Hartkirchen / Pocking hatte, übernimmt den Übungsleiter-Posten beim A-Klassisten SV Würding.

"Ich habe in meiner inzwischen sehr langen Laufbahn viele Jahre extrem viel Zeit für den Fußball investiert. Mittlerweile hat meine Familie Priorität und deshalb muss sich der Aufwand in Grenzen halten. In Münzkirchen hätte er sich mit einem möglichen Bezirksliga-Aufstieg deutlich erhöht. Ich habe meine Entscheidung frühzeitig kommuniziert und daraufhin einige Anfragen erhalten. Letztlich habe ich mich für den SV Würding entschieden. Das Team ist zwar aktuell nur Achter in der A-Klasse Pocking, aber ich sehe eine gute Perspektive. Der Verein hat beispielsweise eine eigenständige A- und B-Jugend. Die U19 spielt sogar in der Kreisliga und es rücken in nächster Zeit ein paar richtig gute Burschen nach", informiert Tobias Grabl, der als spielender Chefanweiser fungieren wird: "Ich kicke selbst immer noch verdammt gerne und mag das Kabinenleben immer noch sehr. Dem Team möchte ich auf dem Platz eine gewisse Stabilität geben und wir werden schon das Ziel haben, in der A-Klasse eine gute Rolle zu spielen."





Auf der Übungsleiter-Position bestand Handlungsbedarf, da Frank Konnerth in der Winterpause aufgehört hat. In der Frühjahrsrunde wird Goalgetter Sergej Stazkin die Mannschaft interimsmäßig betreuen.