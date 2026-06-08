 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Tobias Göbel nicht mehr Cheftrainer des Bahlinger SC II

Ein Nachfolger für Göbel steht derzeit noch nicht fest

von BZ/PM · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fritz Zimmermann

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Bahlinger SC II
Tobias Göbel
Tobias Göbel

Die U 23 des Bahlinger SC hat die Landesliga-Saison 2025/26 auf einem guten fünften Platz abgeschlossen. Cheftrainer Tobias Göbel hat nun angekündigt, die Mannschaft aus privaten Gründen nicht weiter trainieren zu können.

Erst vor einigen Wochen hatte der Verein die Vertragsverlängerung mit seinem Chefcoach vermeldet. Ein Nachfolger für Göbel steht derzeit noch nicht fest.