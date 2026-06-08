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Tobias Göbel nicht mehr Cheftrainer des Bahlinger SC II
Ein Nachfolger für Göbel steht derzeit noch nicht fest
Die U 23 des Bahlinger SC hat die Landesliga-Saison 2025/26 auf einem guten fünften Platz abgeschlossen. Cheftrainer Tobias Göbel hat nun angekündigt, die Mannschaft aus privaten Gründen nicht weiter trainieren zu können.
Erst vor einigen Wochen hatte der Verein die Vertragsverlängerung mit seinem Chefcoach vermeldet. Ein Nachfolger für Göbel steht derzeit noch nicht fest.