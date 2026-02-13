Tobias Göbel neuer Trainer der U 23 des Bahlinger SC Nachfolge von Ali Gasmi ist geklärt von BZ/PM · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

von li. Sebastian Gugel (Vorstand Jugend des BSC), der neue Trainer der U 23 Tobias Göbel sowie re. Ali Gasmi, bisheriger U 23- und künftiger U 19-Trainer des Bahlinger SC. – Foto: Verein

Die U 23 des Bahlinger SC hat einen neuen Trainer: Der 41-jährige Tobias Göbel ist ab sofort verantwortlich für den auf Platz 8 in der Landesliga überwinternden BSC-Nachwuchs. Tobias Göbel hat langjährige Erfahrung als Trainer - unter anderem coachte er den Landeslisten SV Kirchzarten sowie zuletzt den Bezirksligisten RW Glottertal.

Sebastian Gugel, Vorstand Jugend des Bahlinger SC, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Tobias ab sofort und bis zum Saisonende unsere U23 übernimmt." Mit ihm gewinne der Verein "einen engagierten und kompetenten Trainer, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt". Gugel zeigte sich überzeugt: "Tobis Erfahrung, seine klare Spielphilosophie und seine Leidenschaft für den Fußball werden wichtige Impulse für die sportliche Weiterentwicklung unserer U23 setzen." Assistiert wird Tobias Göbel von Rene Labusch, der weiterhin als Co-Trainer agieren wird.