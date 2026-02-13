Tobias Göbel ist neuer Trainer der U23 des Bahlinger SC

Die U 23 des Bahlinger SC hat einen neuen Trainer: Der 41-jährige Tobias Göbel ist ab sofort verantwortlich für den auf Platz 8 in der Landesliga überwinternden BSC-Nachwuchs. Tobias Göbel hat langjährige Erfahrung als Trainer - unter anderem coachte er den Landeslisten SV Kirchzarten sowie zuletzt den Bezirksligisten RW Glottertal.
Sebastian Gugel, Vorstand Jugend des Bahlinger SC, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Tobias ab sofort und bis zum Saisonende unsere U23 übernimmt." Mit ihm gewinne der Verein "einen engagierten und kompetenten Trainer, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt".
Gugel zeigte sich überzeugt: "Tobis Erfahrung, seine klare Spielphilosophie und seine Leidenschaft für den Fußball werden wichtige Impulse für die sportliche Weiterentwicklung unserer U23 setzen." Assistiert wird Tobias Göbel von Rene Labusch, der weiterhin als Co-Trainer agieren wird.
Tobias Göbel betonte: "Ich freue mich sehr, dass der BSC mir die Möglichkeit gibt, die U23 zu übernehmen. Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit, sowohl das Spiel der U23 als auch das der A-Jugend zu sehen, und konnte mich von der hohen Qualität im Verein überzeugen. Auch die Zusammenarbeit mit den handelnden Personen hat reibungslos geklappt, sodass zwischen der ersten Kontaktaufnahme und meiner Zusage nur wenige Tage vergangen sind."
Der bisherige U 23-Trainer Ali Gasmi ist künftig für die U 19 des Bahlinger SC verantwortlich. Er will versuchen, mit dem Team den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg zu schaffen. Gasmi sagte: "Ich freue mich auf die Aufgabe, zusammen mit Jens Matuscheck bis zum Saisonende die U19 zu übernehmen. Ich bin absolut von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Trotz der schwierigen Ausgangslage soll die Weiterentwicklung der Spieler im Vordergrund stehen", so Gasmi.